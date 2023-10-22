中國水泥價格延續漲勢 法人：仍有「這隱憂」

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中國十一長假過後，市場需求開始恢復，加上因生產成本上漲、以及企業錯峰生產，中國水泥價格延續漲勢，但法人認為，上漲幅度相較於往年仍顯旺季不旺，主因仍在於下游需求復甦受限所致，為改善營運窘境，預期後續水泥價格走勢仍以小漲為主，因此對國內西進水泥廠維持「中立」投資建議。

群益投顧指出，近期中國水泥價格小幅反彈，主要漲價區域為河北、廣西及重慶地區，幅度約10-30人民幣／噸，跌價地區為廣東及湖北地區，幅度約10人民幣／噸。

各地區方面，華東地區水泥價格大穩小動，江蘇南京地區水泥價格平穩，市場需求較上月略有好轉，惟庫存水準依然偏高。江西南昌地區水泥價格平穩，十一長假過後下游需求已恢復至節前水準，企業發貨約七至八成，庫存水準處於高位。

華南地區方面，水泥價格漲跌互見，廣東珠三角地區價格持續下調10-20人民幣／噸，因外來水泥入侵，企業為增加銷量而有降價促銷行為。廣西部分地區水泥價格上調10-20人民幣／噸，儘管需求表現清淡，然因前期價格已跌至底部，多數企業處於虧損狀態，為改善營運狀態而嘗試小幅調漲售價。

湖北武漢區水泥價格回落10人民幣／噸，旺季需求表現一般，企業發貨僅五至七成左右，庫存水準依然偏高。

西南地區水泥價格調漲，重慶地區水泥價格累積漲幅達80人民幣／噸，主因10月區域內執行錯峰生產15天，有利減輕庫存壓力，加上水泥價格原處於較低水平，為改善營運而調漲價格，惟實際漲價執行狀況仍待後續觀察。

貴州貴陽地區水泥價格暫穩，需求未有明顯變化，企業發貨僅三至四成，由於前期價格不斷下滑加上煤炭成本上漲，企業後續將有執行漲價的計畫。

群益投顧表示，整體而言，十一長假過後，市場需求開始恢復，且已恢復至較節前略高的水準，受到生產成本上漲、以及企業錯峰生產等自律行為的推動下，水泥價格延續漲勢，惟上漲幅度相較於往年仍顯旺季不旺，主因仍在於下游需求復甦受限所致，為改善營運窘境，預期後續水泥價格走勢仍以小漲為主。