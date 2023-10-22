10月底前勞保局還有12筆錢要發 「這4天」記得刷存簿

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【旺得富理財網 黃順德】進入10月倒數最後10天，勞保局仍有12筆補助、津貼待發，將於周三（25日）發放國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付等，接著是周四（26日）則有國民年金保險生育給付。

關於國民年金保險生育給付，只要是在國民年金加保期間分娩或早產的女性被保險人，就可向勞保局請領國民年金的生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月生育給付。 如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月。

據國民年金法規定，各項年金給付經審查通過，會在次月底前發給，因此國保的各項年金給付入帳日是每個月的最後一個「工作日」，老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等預計於10月31日入帳，勞保年金給付則在前一天，即是30日發放。

10月25日

▲國民年金保險老年基本保證年金

▲國民年金保險原住民給付

10月26日

▲國民年金保險生育給付

10月30日

▲勞保年金給付

▲職保年金給付

▲勞退月退休金（首發案）

10月31日

▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資

▲國民年金保險老年年金給付

▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

▲國民年金保險喪葬給付

▲國民年金保險遺屬年金