山岩健康產業 全球孝道聯合總會 和平媽祖 護佑台灣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

草山岩牛樟芝健康產業負責人林岩衛博士，致力于健康養生與孝道善行，暨草山岩健康站之中醫博士楊永枝，同時為全球孝道聯合總會楊永枝總會長，一同為推廣~ 天上聖母得道昇天1036週年祭祀法會，舉辦「媽祖朝聖之路」孝親奉茶音樂會。訂112年10月22日13:30，於台北市中正區同安街90號，湄洲祖廟台灣行宮。媽祖孝親救父精神，舉辦孝親奉茶音樂會，並紀念天上聖母得道昇天1036週年祭祀法會。

另訂於112年10月29日19:30，台北和平籃球館（台北市大安區敦南街76巷28號）全球孝道聯合總會，偕同敦煌舞蹈團及中華社團領袖聯合總會聯合主辦：渡之媽祖、敦煌舞，創新大型穿越舞劇。

值此〔和平媽祖，保護台灣〕大型劇團演出以體現媽祖傳奇，簡述如下：

天上聖母「媽祖」係福建省興化府蒲田縣湄州嶼人。俗身名為林默娘，其母於顯德六年（已未夏六月十五日）焚香膜拜後，當晚母天氏即夢見觀音手持藥丸令其服之，醒來遂感有身孕。翌年，建隆元年三月二十三日傍晚，從西北方一道紅光照入王氏臥室滿室芳香，即生下女嬰（媽祖）。女嬰出生滿月不曾哭泣出聲，其父取名為「默娘」。

林默娘自小悟性聰穎，靜思自然之道。八歲私塾求學而過目不忘，精通易理。十三歲由老道士玄通至林家化緣，見林默娘非凡之人，授以「玄微祕法」。林默娘在鄉里替人看病，治癒無數之人。十六歲之時，庭中古井出現神人，眾人大驚哄散，唯林默娘鎮定知為吉兆，神人手持銅符，交與林默娘後昇空而去。林默娘遂潛心演譯銅符之靈妙，得一身靈通之術，能驅邪救難。

林默娘生性仁慈，見義勇為。傳說中，一位年輕貌美的姑娘，被轎子抬去當供奉犧牲祭品。因兩位大妖在山村為非做歹，並要求每年山村要祭供美女一名。林默娘自身替代姑娘前往赴祭。兩位大妖見美若天仙的林默娘心中大喜。林默娘毫無畏懼的喝斥：「你們要棄邪歸正，不能再為害百姓。」

此兩大妖便與林默娘過招，林默娘往天一指，一塊數千斤的巨大岩石，立時直飛而下，盤旋於兩妖頭上，兩妖驚恐跪地求饒，便被林默娘所收伏，此二妖即是「千里眼」及「順風耳」。此後，二妖隨行林默娘一同替天行道。

林默娘十八歲時，其父受困於狂風急浪中危在旦夕，林默娘施法救人，瞬間風平浪靜，救其父與同船之人。

由於林默娘生長於海中之湄州嶼，當地居民以捕漁為生，驚濤駭浪中漁民葬身海底者不計其數。福建沿海一帶漁民，在海難中祈盼林默娘來相助，在漁民心目中，林默娘已成為保護漁民的貴人與海上平安的精神象徵。林默娘可預知海域中海難，乃得力於二妖千里眼與順風耳，海上得以風平浪靜保平安。

太宗雍熙四年九月九日，時林默娘二十九歲，盛裝登山，獨上湄錢最高處，如履平地，瞬眼間，神化昇天，仙樂響起吉光祥彩。

林默娘神化後，海難中常見朱衫女神，飛騰於海上協助救難，人們傳誦為媽祖顯靈救人。林默娘昇天化，顯聖護國庇民之神蹟甚多，歷代帝王也屢有褒封詔誥，其中康熙二十三年，聖祖封為「護國庇民妙靈昭應仁慈天后」，道光十九年，封為「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天上聖母」。

推廣媽祖文化精神的草山岩牛樟芝健康產業與全球孝道聯合總會，以「百善孝為先，孝行感動天」之主題，特邀中原大學詹凌駕教授，指導其二位學生：張軒豪、葉晏辰，創作孝道歌曲，為［天上聖母得道昇天1036周年秋季祭祀法會］為此祭祀發表孝道歌曲，並邀請舞蹈家林佳頤老師以銅鑼舞序淨化，拉開孝道音樂會之序幕。

主辦單位：

全球孝道聯合總會

草山岩牛樟芝健康產業

協辦單位：

中華社團領袖聯合總會

孝行國際同濟會