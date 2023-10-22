外資單周狂買聯電近8萬張「雙虎」、「雙雄」遭甩賣

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【旺得富理財網 黃順德】台股上周五（20日）終場小跌12.01點，加權指數收在16,440.72點，單周下跌341.85點，周線連3紅喊卡；元富投顧表示，以技術面觀察，台股加權指數日、周KD值交叉向下，然在16,200低點附近頻頻收腳留下影線，顯示16200點有強勁支撐，處於箱型整理態勢。

受到以巴衝突升溫、美國對陸晶片禁令擴大影響，內外資買盤縮手，短線指數承壓，不過部分AI指標股包括緯穎（6669）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、英業達（2356）等上周最後一個交易日終場皆收紅，顯示AI族群逐漸出現低檔沉澱的趨勢。

外資單周賣超492億元，電子、傳產、金融無一倖免，從航空、水泥、鋼鐵、面板、金融都有個股上榜，其中面板雙虎、航空雙雄雙雙遭減碼逾萬張；而台積電（2330）連日股價有撐，反應市場對法說會預期，外資單周買超超過6,000張，晶圓代工二哥更獲外資青睞，被加碼逾8萬張。

外資單周賣超前10大上市個股依序為長榮航（2618）84,095張、台泥（1101）83,061張、中鋼（2002）57,779張、華邦電（2344）46,267張、開發金（2883）35,615張、裕隆（2201）29,060張、群創（3481）27,686張、新光金（2888）25,656張、友達（2409）24,150張、華航（2610）23,676張。

外資單周買超前10大上市個股依序為聯電（2303）75,945張、緯創（3231）47,839張、誠美材（4960）26,930張、光寶科（2301）14,375張、日月光投控（3711）10,496張、大同（2371）8,644張、健鼎（3044）7,814張、台積電6,889張、金寶（2312）6,274張、正新（2105）5,730張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。