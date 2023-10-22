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台電等國營事業招考起薪4.1萬元 1.3萬人應試爭取

  • 中央社

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經濟部所屬事業機構今天舉行112年新進職員甄試，起薪約新台幣4.1萬元至4.2萬元，吸引1.3萬人到考，預計錄取1145人，平均錄取率僅約8.65%，競爭相當激烈。

經濟部所屬事業機構台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司112年新進職員甄試，今天在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共18個考場同時舉行初試，總計2萬5159人報考，首節考試1萬3234人到考，到考率52.6%。

台電今天發布新聞稿指出，這次甄試是由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。甄試共區分23個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。

為了防範電子舞弊，甄試委員會請國家通訊傳播委員會派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏，廉政署南調組也派員加強考場巡查，嚇阻舞弊歪風。

台電表示，甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定於112年12月27日於經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。

參加複試合格的錄取人員，將依初、複試總成績高低，依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各公司派用人員派用資格，正式派用。

人員正式派用後，起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為4.1萬元至4.2萬元間，而後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。

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