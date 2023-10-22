中國管制石墨出口 學者：長遠與世界產業鏈脫鉤

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中國繼對鎵和鍺等重要原料一度管制出口後，近日另對部分高敏感石墨物項納入控制清單；學者指出對其他國家而言，短時間內會有一定影響，但長遠來看，中國將與整個世界、產業鏈脫鉤。

美國自由亞洲20日報導，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員杜斯特柏格（Thomas Duesterberg）認為，中國對石墨、鎵和鍺等關鍵原料實施出口管制，無疑會大大加劇當前的貿易緊張局勢。

杜斯特柏格指出，中國聲稱希望避免脫鉤，但這些限制都有助於其實現自給自足，並損害美國關鍵科技產業。

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元分析，中國想透過關鍵原料管制向世界示威，但對其他國家而言，只是一個長痛不如短痛的產業鏈、供應鏈轉移過程。

他認為，這並不是一個中國獨大的市場。以全球市場規模來講，其實大多數東西都不是中國獨大，只不過其他國家賣得比較貴，或者相對運輸成本比較高。中國限制出口短時間內會有一定影響，日本和韓國會比較痛苦，但長遠來看，中國跟整個世界、產業鏈脫鉤。

中國8月1日起對鎵、鍺實施出口管制後，結果這兩種半導體關鍵材料8月出口歸零，引發關注。事隔一個多月後，中國商務部9月21日表示，已批准鎵、鍺符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得出口許可證。

中國10月20日宣布部份石墨物項在未經許下不可出口，包括高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，指是為了維護國家安全及利益。

中國是全球最大的石墨生產國和出口國，石墨被廣泛應用於冶金、石油化學、機械工業、電子產業、核能工業和國防等產業。其中人造石墨是目前應用最廣泛的鋰電池負極材料，在全球新能源汽車高速發展下，動力電池市場熱度高漲，隨之帶動石墨需求保持高速增長。