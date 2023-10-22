申請規定再放寬 桃未領使照20年老屋可接水電

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水電為生活所需，但許多老房子礙於沒有使照，無法申請接水接電，桃園市政府修法，將老建物認定年限放寬到20年，只要單層面積小於150平方公尺且3層樓以下的老宅，檢附戶籍、稅籍證明文件等，就能合法申請接用水電，希望提升市民生活品質及飲用水安全，預計年底實施。

桃市府建築管理處長莊敬權表示，未領有使照的既有建築物，申請接用水電的問題存在已久，市民長期居住的建物受限規定，遲遲沒辦法合法接用水電，申請臨時水電很貴，偷接鄰居或農業用電又容易引發祝融，希冀透過修法為民眾解套。

莊敬權說，「桃園市未領得使用執照既有建築物申請接用水電許可辦法」部分條文修正案，18日經市政會議通過，增修既有建築物認定要件，包含年限、現況用途，限制建築物量體，以及增加申請接用水、電時佐證文件的替代方案，預計今年年底發布實施。

莊敬權進一步解釋修法三大面向，首先為建築物年限認定的部分，原規定限2003年6月7日前完成建築，改為建築完成日期達20年以上事實，未來每年都有新的受惠者。但為了避免浮濫、真的照顧弱勢，第二點則是要限制建築物只能供住宅使用的用途認定、以及規定單層面積與樓高，若面積超過150平方公尺、超過3層樓、1樓有店面等狀況，都無法申請，避免新違章林立。

第三部分則是補充說明申用水電時所需檢附的戶籍、稅籍證明文件，莊敬權也提到，過去沒有明文規定要檢附的資料，入法後民眾就能更清楚。此次修法也加入具有保存價值的聚落或建築物，以條件式放寬申請，提升相對弱勢聚落生活品質及飲用水安全。

莊敬權表示，民眾可依據新修訂辦法備妥申請文件向所在區公所申請許可，就能在取得許可當日起6個月內向公用事業單位申請合法接用水、電，不過建管處同時也提醒，建物如有供營業使用情形，仍得依規定廢止許可並予勒令停止供水、供電，呼籲市民務必遵守規定，以符合良政便民措施美意。