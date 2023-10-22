阿默蛋糕聯名傳說對決七週年推出限定商品 粉絲快衝！

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台灣經典蛋糕品牌阿默蛋糕，與人氣手遊「傳說對決」攜手合作，推出限量聯名商品。此次合作呼應傳說對決七週年「經典」核心精神，以阿默蛋糕經典口味與傳說對決的人氣角色為設計靈感，推出三款限量包裝蛋糕，以及多項精美週邊好禮。

阿默蛋糕創立於1994年，為台灣知名蛋糕品牌，以經典荷蘭貴族手工蛋糕、達克瓦茲騎士等蛋糕聞名。〈傳說對決〉則是台灣最受歡迎的手遊之一，自2020年來，連續三年蟬聯台灣手遊月活躍用戶冠軍頭銜 。 此次合作結合兩大品牌的經典元素，推出三款限量包裝蛋糕，分別為「阿默提拉米蘇 芽芽包裝」、「達克瓦茲騎士4合1 薇菈包裝 」、「荷蘭貴族手工蛋糕 愛里包裝 」。三款蛋糕均以傳說對決的人氣角色為設計靈感，搭配阿默蛋糕的經典口味，打造獨具特色的聯名商品。

此外，阿默蛋糕與傳說對決還推出多項精美週邊好禮，包括「限定七週年提袋」、「限定傳說收藏卡」等。「限定傳說收藏卡」共有四款，每款均以傳說對決的人氣角色為設計，玩家可隨機獲得。其中還有全台僅有5張的「限定傳說收藏卡 - 珍稀款」，上面印有愛里的簽名，絕對是玩家必收的收藏品。

全台限量5張「愛里 次元突破簽名收藏卡」與稀有「愛里 次元突破鑰匙圈」等你來蒐藏

於本次七週年慶登場的「愛里 次元突破」造型不僅於聯名蛋糕包裝和傳說收藏卡亮相，網路預購者前 800 位，購買傳說對決七週年經典組合包即可獲得全套贈品【貼紙、提袋、收藏卡(隨機出貨不挑款)、鑰匙圈】，每款限贈一個，數量有限，送完為止。

「達克瓦茲騎士4合1 薇菈包裝 」。圖/阿默蛋糕提供

阿默蛋糕與傳說對決的聯名商品將於10月20日中午12點於阿默蛋糕官網開放預購，11月4日起於指定分店正式販售。數量有限，售完為止。

阿默蛋糕聯名傳說對決7週年販售時程：

10/20（五）中午 12:00 阿默蛋糕官網開放預購

11/4（六）起正式於阿默蛋糕指定分店實體販售

指定分店：

§ 台北復興店（台北市大安區復興南路一段138號1樓）

§ 新北土城總店（新北市土城區忠承路113號1樓）

§ 新竹水田店【新竹市北區中正路240號1樓(中正路水田街路口)】

§ 台中文心店（台中市南屯區文心南路18號1樓）