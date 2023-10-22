澳洲粉紅鑽夯 富人與投資者在通膨下新選擇

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通貨膨脹居高不下，引發全球競相爭奪被視為具長久價值的稀有資產，而粉紅鑽在富人與投資者之間越來越受歡迎。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，粉紅和其他色彩的鑽石極為稀有，用於製作珠寶時備受市場追捧。迄今為止發現的天然粉紅鑽中，90%以上來自澳洲。

澳洲礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）在2020年11月關閉了位於西部的阿蓋爾（Argyle）礦場，天然粉紅鑽的大部分產量都來自阿蓋爾。

阿蓋爾粉鑽因其色調深邃而特別珍貴。隨著這座礦場停止運作，預計這些寶石的價格只增不減。

力拓本月17日在伯斯（Perth）舉行的獨家銷售活動中，展示品包括礦場關閉前所開採的阿蓋爾鑽石。這些鑽石將在澳洲和歐洲巡展，直至11月20日投標結束。

這系列鑽石的亮點是一顆0.14克拉的鑽石，它被美國寶石學院（Gemological Institute of America）評為「彩紅色」（fancy red），這是最稀有的鑽石顏色之一。業界人士認為它的售價可能達數十萬美元。

總部在大阪的Labios Trading執行長岡田英樹（Hideki Okada）參加此次活動，並表示「隨著通貨膨脹抬升各種價格，富人正尋求5到10年內不會貶值的商品」。

阿蓋爾礦場過去年產3000萬克拉的鑽石，但粉紅鑽的產量不超過0.1%。自礦場關閉以來，包括投資者在內的各方對它的興趣日增，粉紅鑽的價格水漲船高。

2022年，一顆11.15克拉的粉紅鑽在瑞士拍賣會上以5770萬美元的價格售出。

蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）今年1月購進35顆阿蓋爾粉紅鑽，並形容是「歷史性收購」。

阿蓋爾鑽石吸引了富有買家和投資者，部分原因是它可以透過刻在寶石上的識別碼加以鑑定。

力拓鑽石銷售主管克利契（Heidi Creech）表示：「全球都要阿蓋爾鑽石。」

克利契說，「多年來我們看到阿蓋爾鑽石，即使在經濟週期或股市起伏中，它的價格表現也一直強勁且穩定」，並說「真正稀有的東西對特定收藏家來說，永遠是有價值的」。