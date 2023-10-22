《貿易》規模最高 日本台灣形象展11月登場

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【時報記者葉時安台北報導】日本台灣形象展即將於11月登場，是台灣前往日本辦理規格最高，充分展現台灣產業軟硬實力的展覽，同時也是促進台日交流及產業合作的最佳平台。除了展示台灣在智慧居家、智慧交通、智慧辦公、智慧零售、智慧醫療、數位元宇宙等產業的發展，並用創新的情境方式展出，要讓參觀者體驗台灣科技生活的日常。

最近在東京新宿街頭出現大幅的3D裸視「2023日本台灣形象展」廣告，台灣精品吉祥物福熊君揮出勝利的全壘打預告台灣產品將為大家帶來美好的智慧永續生活，吸引行經的日本群眾紛紛駐足觀看，對於11月即將到來的「日本台灣形象展」非常期待，網路詢問度破表。

半導體是全球戰略產業，台日半導體產業具互補優勢，日本是全球第二大半導體設備供應國，半導體材料市占率超越五成；台灣IC製造及封測在全球擁有六成以上市占率。本展特別規畫辦理「台日半導體產業合作論壇」，為引領半導體產業趨勢發揮關鍵力量。另外也將辦理「台日AI暨元宇宙創新合作論壇」，盼深化台日元宇宙產業合作交流。

本展展出主軸切合日本近年的數位轉型DX及綠色轉型GX政策，亦結合數位科技展示台灣故宮博物院、冠軍蘭花、台灣人文、藝術等特色文化，全方位展現台灣科技與文化魅力。