花蓮動保條例終獲核定 流浪犬隻誘捕動植物防疫所執行

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隨社會大眾動物保護意識抬頭，花蓮縣政府催生「動物保護自治條例」，歷時3年多的研商、修正並二度函送中央核定，終獲農業部核定，近日將依程序辦理公布實施。另，縣內流浪犬隻誘捕業務11月起，將從鄉鎮公所清潔隊回歸至動植物防疫所執行。

縣府農業處3年多前在多位議員建議下起草「動物保護自治條例」，依循《動物保護法》因地制宜補強、深化法規，經與相關單位多次研商、納入縣議會建議，從14條逐條增加彙整至17條，去年10月獲線議會三讀通過，同年底函請農委部核定，今年3月卻因部分條文有疑義未獲核定，7月底將修改草案函送縣議會審議通過，二度函送中央，上周終獲核定。

動防所技正陳奕成表示，「動物保護自治條例」雖經農業部核定，後續尚有部分法治程序步驟需進行，時間約半個月許，預計11月中旬會公布實施。

另外，縣內流浪犬捕捉業務目前由各鄉鎮市公所清潔隊辦理，後送公立動物收容所進行結紮，長期下來雖有效降低浪犬在外繁殖機會，但農業處考量清潔隊工作量大，且為強化捕捉力道，並配合「動物保護自治條例」相關規範，11月1日起誘捕工作將回歸動防所執行。

陳奕成指出，11月起流浪犬誘捕及管制工作將參考全國一致性作法，採精準捕捉方式進行，如犬隻有攻擊民眾或對其生命財產有明顯威脅事實時，可撥打1999縣民熱線、1959動物保護專線，或動防所電話（03）8227431具名通報，敘明事實或舉證資料，屆時動防所人員將到現場查看，視情況誘捕並後送收容所進行絕育，若犬隻不適合回放時將媒合送養。

農業處強調，改善流浪犬問題，飼主責任是重點，飼主應為愛犬進行寵物登記及絕育，外出時要伴同在身邊，切勿隨意疏縱，造成社會問題，棄養犬隻可依《動保法》裁罰3萬元至15萬元不等罰鍰，如不慎遺失毛孩時也應在5天內向寵物登記機構申報，幫助牠早點回家。