108課綱越改越糟 兒福：近6成國高中生學習疲勞

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108課綱上線已滿4年，其核心為期待學生培養自我興趣與專長，並進一步探索個人生涯規劃與增進學習素養，但一片美意帶來的卻是繁重的學習壓力。根據兒福聯盟統計，高達9成國高中生每天睡眠不足8小時，而有58.9％學生已感到學習疲勞；而因課業壓力而有不妥的念頭者則高達28.1％。

兒福聯盟今(22)日舉辦「2023台灣兒少學習狀況調查報告發布記者會」，根據兒福聯盟調查報告指出，上課與補習時間長、過多的考試與製作學習歷程，使學生每日學習時間超過10小時，高於大人上班時間，高達58.9％學生已感到學習疲勞；調查也發現，9成以上的國高中生都睡不到8小時。

此外，最令人難過的，有24.8％的學生曾因為課業壓力過大而有不妥的念頭，國中生心理健康狀態也明顯惡化，與2017年相比，因課業壓力而有不妥的念頭從21.3％上升至28.1％。

兒福聯盟組織發展處處長黃韻璇指出，108課綱在2019年8月上路，目標就是希望賦予學生更多學習彈性，期待學生適性發展，培養自我興趣和專長，強調生涯探索和素養能力，但上路後至今已超過4年，影響兒少心理健康的壓力來源還是課業。

黃韻璇指出，部分家長認為逼孩子念書就是希望孩子們有更好的未來，但隨著AI時代來臨，兒少未來成就不再只是成績或文憑，教育體制該怎麼改，還需要身為大人的師長和家長能夠跟上才行，長期在課業、補習和考試壓力下學習疲勞的孩子是無法體會到學習的美好，更無法找到未來的自己。

兒盟呼籲，父母們應多觀察孩子的日常作息及身心狀況，當孩子身心症狀浮現時，應給予關心支持及尋求專業協助，也建議家長多安排家庭戶外活動，或鼓勵孩子培養運動習慣，有效減輕學習壓力，脫離小螢幕的控制。

兒盟指出，當學生不只是被填鴨，還得如同趕鴨子上架般，在未完善的機制下去探索興趣，甚至每周要花時間自主學習，顯然108課綱的制定未能有效釐清學生真實需求及面臨困難，主管機關應重新審視現有輔導課程和機制，投入更多的輔導人力資源。 ★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。