富士康遭查稅 歷來重點台企被罰難脫政治因素

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中國官方日前對富士康集團查稅、查用地，其對重點台企出手並非首次，過往在2021年對遠東集團重罰、2016年對海霸王集團開罰，背後都有政治上的原因。

中國官媒今天報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

明年初台灣將舉行總統大選，鴻海集團（在中國大陸稱富士康）創辦人郭台銘已宣布連署份數達門檻。儘管中國大陸國台辦目前未直接對此事評論，但大陸台商組織全國台企聯會長李政宏9月初已經發布聲明，指廣大台商對此「感到非常失望和憂慮」，呼籲郭台銘盡早歸隊。

目前為止，中國官方並未說明對富士康查稅與查用地情況的原因，也尚未公布檢查後的結果。不過，大陸當局在敏感時機或因應敏感議題對大型台商出手，已有前例。

2021年11月24日，國台辦表示，遠東集團旗下化纖紡織、水泥企業在中國大陸5省市存在違法、違規行為，被裁罰人民幣約4.74億元（新台幣20.6億元）罰款，並收回部分閒置建設用地。據報導，這些違法、違規行為，包含環保問題、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務與產品品質。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，在大陸有投資的台灣企業，對大陸不允許台企台幹「吃飯砸鍋」的事心知肚明，相信這些企業的負責人對「該不該捐助『台獨頑固分子』是有清醒認識的」。

幾天後，遠東集團董事長徐旭東投書媒體，表示反對台獨，支持「九二共識」。

更早之前的2016年，海霸王集團在大陸多地工廠先後因「標示不實」等問題遭罰，海霸王當年底在媒體刊登全版廣告，表示海霸王非「綠色台商」，澄清總統蔡英文家族與其是單純的房東房客關係，蔡家並無持股，強調「堅定支持兩岸同屬一個中國」。

除了大陸方面具體的開罰，也有台商在政治壓力的陰影下作出表態。

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣後，國台辦隨即宣布制裁「台獨頑固分子關聯機構」台灣民主基金會、國際合作發展基金會，並連帶制裁「捐款者」宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業。

今年7月13日，國台辦發言人陳斌華說，鑑於台灣天亮醫療「在兩岸關係上表達正確立場」，即日起不再對天亮醫療採取禁止中國大陸組織、企業、個人與其交易及禁止其負責人入境等措施。

早在2005年，中國大陸通過「反分裂國家法」沒多久，長期支持民進黨的奇美創辦人許文龍發表退休聲明，肯定「反分裂國家法」，並稱不搞「台獨」奇美在大陸才會興旺。事後傳出，許文龍當時正遭受中國官方查帳壓力。

2012年總統大選前，宏達電董事長王雪紅表態支持「九二共識」，當時宏達電正在擴展大陸市場，這場王雪紅主動舉行的記者會，在台灣引起許多爭議。