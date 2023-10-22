稅捐處花458萬買自動化服務機使用率低 議員提議找它合作

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台灣稅目眾多繁鎖，台北巿稅捐稽徵處2021年以458萬購置全功能自動化服務機。國民黨台北市議員汪志冰發現，民眾使用全功能自動化服務機件數，1年僅佔總申辦件數的1.27％，不但浪費公帑，也無法提升效率，應研議與便利商店業者合作。稅捐處回應，已將全自動化服務機服務時間延長，供民眾下班後使用，並努力與超商合作。

根據稅捐處統計，2022年民眾申辦稅捐相關業務總計為54萬6984件，其中臨櫃20萬3094件、線上申辦33萬6945件，各佔總申辦件數37.13％及61.6％，全功能自動化服務機申辦案件數卻僅6945件，佔總申辦件數1.27％。

汪志冰指出，北巿原稅務申辦管道有臨櫃辦理及線上申辦，稅捐處於2021年，以458萬元採購12台「全功能自動化服務機」，放置於各分處公共區域，取代人工作業，紓解排隊人潮，出發點值得鼓勵。

她說，市民利用臨櫃及全功能自動化服務機申辦最多的是「全國財產（所得）總歸戶資料」，分別為15萬3949及1463件，臨櫃申請高於全功能自動化服務機105倍。全功能自動化服務機設置在各分處辧公區域，與臨櫃無異，才導致便民政策不見效果，難怪民眾臨櫃意願大於機器申辦。

汪志冰要求，全台便利商店隨處可見，7-11和全家超商店數約有1萬895家，台北市作為首善之都的智慧城市，稅捐處除加強宣導外，更應與便利商店合作，提供多方管道，讓民眾可以隨時、隨地即刻申辦，否則只是勞民又浪費公帑。

台北市稅捐處長倪永祖回覆，臨櫃有6成服務對象為銀行業者、信託業者和代書，次數少但件數多，線上申辦則為財政部規定，地價稅、房屋稅和印花稅等一定要經過線上申請，而全自動化服務機使用者則為個別民眾，

他說，當初設立自動化服務機為疫情時期，提供給不願意排隊和不願意與櫃檯人員接觸的民眾，現在也將全自動化服務機服務時間延長，讓民眾下班後可以使用，同時未來也可以提供業者多件數的服務，並朝與超商合作的目標努力。