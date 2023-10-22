架設教學網站供無償使用 新北退休教師獲頒「終身成就獎」

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新北市教育局日前舉辦「新北市112年度資訊有功表揚典禮」，其中「資訊有功人員」部份，江翠國中退休教師呂天齡，致力於資訊教育及AI教育推廣，同時也是新北市九大分區資訊中心學校代表，自行源，獲頒「終身成就獎」。

呂天齡長期肩負教育局與各分區學校間聯繫溝通的橋樑，協助配合執行資訊行政及關注各校資訊環境建置，為新北資訊教育推動奉獻心力，顯現他深厚的教育情懷與豐富的專業知識。

教育局表示，資訊有功獎項鼓勵辛苦為資訊業務努力學校及教師，在建立智慧數位校園環境，培養師生資訊素養，在推動資訊科技融入學習、各應用活動或協助維護校內網路、軟硬體設備等方面都不遺餘力的付出；另有長年奉獻，將各學習領域運用在資訊科技輔助與融入教學的教師，感謝他們的專業造就新北的數位教育成果。

「資訊科技優良教案」徵選是鼓勵教師分享創新教學思維，於教學活動中培養學生的運算思維及科技素養，並透過科技工具培養學生設計與創造的知能。金龍國小劉嘉嘉老師以「swift 微語成謎」課程獲得特優，劉嘉嘉表示，To playto think!相信孩子們在愉快的氛圍中學習，可以更自由地發揮，也更能從中找到學習的樂趣和意義。

獲「資訊有功學校」的碧華國小，組織智慧學習教學社群，培訓教師使用科技輔助自主學習和PBL的教學模式，應用數位學習平台結合行動載具教與學，今年度更入選教育部5G智慧學習示範學校和新北市智慧學習典範學校，並在111學年度數位學習高峰會上更獲得特優的佳績，能獲此殊榮，實至名歸。