雲林社區好物 快閃遠東SOGO台北復興店

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「雲林社區好物快閃店」日前正式於遠東SOGO台北復興店登場，今(22)日為活動最後一天，請民眾保握機會，買好買滿，通通帶回家。店內展出雲林社區在地產業各種經典好物，從一級在地最新鮮的農產蔬果、二級創新研發的特色產品等各種酸甜苦辣鹹商品，都來自雲林社區好物，並選用在地食材、獨特品味，是安心健康的品質認證。

雲林縣響應全球永續發展、減碳淨零議題等趨勢，全體動員積極推動綠 色行動，更需幫助每位縣民建立基礎概念形成新思維，從友善耕作、研發加 工、產品包裝等，需以國際趨勢發展隨之轉型升級。本次快閃活動之商品， 實行減碳及可再利用的產品包裝，減少不必要的塑膠用量，落實減碳目標。 雲林縣政府推動產業落實聯合國永續發展指標為宗旨，強調以商業模式解決 社會及環境議題，兼具「社會公益實踐」與「經濟獲利」的發展目標。

雲林縣處長林長造表示，雲林縣是個特別幸福的縣市，物產豐饒、生態多元， 好山好水培育出各式各樣的特色農特產，雲林縣政府也集結社區、小農力量， 創新研發具有在地特色、文化的優質商品，也因應國際趨勢淨零減碳，積極 輔導農村產業結合低碳永續理念為產業加值更強大的社會影響力，讓大眾認 識優質精緻的社區好物。