新北府會合演歌仔戲《雲開月明》 邀千位長者欣賞好戲

新北市在重陽節前夕，應景上演2023年敬老獻藝歌仔戲，21日由副市長朱惕之、市議會副議長陳鴻源率局處首長與議員們同場獻藝，演出全新戲碼《雲開月明》，吸引近千位長者一起欣賞好戲。新北市新聞局表示，本場演出預計於今年12月24日晚間18時在新北市各家有線電視的第3頻道(公用頻道)聯播，讓沒到場的長輩，也有機會在家欣賞到這場精彩演出。

新北市副市長朱惕之表示，為因應人口結構高齡化的浪潮，市府除達成29區、1032里皆設置銀髮俱樂部的目標，並成立86家日間照顧中心，積極推動長者共餐、動健康、銀髮先修班等政策，讓長者能安心老、健康老、快樂老。而歌仔戲是很多長者共同的回憶，市府與議會共同辦理敬老獻藝歌仔戲，一方面表達對於傳統戲曲文化的支持，另一方面也提供長者在重陽節前夕的娛樂活動。 新聞局表示，自2011年起府會舉辦敬老獻藝歌仔戲活動，每年都由市府首長及市議會議員合力演出，今年邁入第10年，是全台各縣市絕無僅有府會共演敬老活動。今年推出新戲碼《雲開月明》，全戲由8月剛獲得教育部頒發本土教育推展貢獻獎的黃美靜指導，主要故事敘述明朝知縣周如海三女盈玥為解二姊遭強娶之危，展現機智與敵周旋的故事，劇情高潮迭起、引人入勝。 今年歌仔戲依然有多位議員跟局處首長粉墨登場，其中參演多次者如副議長陳鴻源、市議會秘書長陳王正源與市府研考會專委王瑞玲，首度登場則包含副市長朱惕之及眾多局長們，新生代議員則有王威元、山田摩衣、呂家愷、戴湘儀等，演出踴躍並涵蓋老幹新枝，除讓人耳目一新外，也象徵傳統戲曲文化的傳承生生不息。