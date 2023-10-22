北市505件黃牛檢舉案均未開罰 文化局：成案有困難度

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疫情解封後，各國明星相繼來台，卻因此衍生不少黃牛、詐騙問題。民進黨台北市議員洪婉臻指出，台北市今年6月至10月間，收受自文化部檢舉黃牛專區分案就有505件，至今卻未有半件開罰紀錄，市府無所作為如同助長黃牛歪風。文化局回應，成案有困難度，但仍針對可能成案的案子積極追蹤，一定會替消費者撐腰。

洪婉臻表示，韓國女團BlackPink一張門票原價8800元，黃牛喊到40萬元，相差45倍；韓團男團TXT門票原價6300元，黃牛高價炒到131萬，相差208倍。小巨蛋、北流也淪為黃牛的提款機，歌手陳奕迅演唱會票價5800、黃牛票賣4.2萬，酷玩樂團票價8800、黃牛票賣20萬，韓團G-IDLE票價6500、黃牛票賣6萬，

她批評，文化部今年6月2日設置「檢舉黃牛專區」提供民眾檢舉渠道，台北市收到505件來自文化部的分案，扣除資料不足需補件307件、目前不予裁罰118件，還有80件正在文化局行政調查作業中，累積獲利金額將近20萬，但文化局至今卻沒有任何開罰記錄，難怪黃牛有恃無恐，毫無作為根本就是為黃牛護航

洪婉臻要求，文化局應嚴格檢討黃牛檢舉審查機制，並設置台北市黃牛檢舉平台、專線。此外，市府應立即召開府級會議，邀集各局處聯手中央共同查緝防堵。

文化局長蔡詩萍回覆，目前針對80案可能成案的案子積極追蹤，成案有很大的困難度，若沒有明確證據就開罰黃牛，反而會被提告，目前尚未有縣市成功成案，希望北市可以成為第一個成案的縣市政府，同時也向文化部呈報過程中的困難。

他強調，政府會替消費者撐腰，一定會努力解決黃牛問題。