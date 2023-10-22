北市室內空氣品質認證辦理 議員籲：公部門先帶頭做起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市環保局今年3月起，針對未受《室內空氣品質管理法》列管的室內場所，辦理空氣品質認定，並依照等級給予「金質、銀質」等認證。不過國民黨台北市議員游淑慧認為，3月至今僅40多個地點認證，且北市府轄下的公部門或是老人、幼兒相關機構認證過少，市府應由自家單位先要求起，才能做到帶頭的作用。對此環保局也允諾，未來會跨局處合作加速認證。

游淑慧在環保局的工作報告中指出，台北市環保局率全國之先，公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，針對未受《室內空氣品質管理法》列管的室內場所，辦理空氣品質認定。游淑慧認為，該計劃立意良善，可是截至9月中旬，僅只有46個單位被列金質認證、2個單位列為銀質。

游淑慧指出，獲得認證的單位多數為民間企業，公部門的單位反而較少，且台北市政府轄下有許多老人安養機構，以及幼兒園、托嬰中心等單位，雖然未受法規列管，但更應該著重於室內空氣品質的維護，且市府各局處單位也應該率先進行認證，才能對民間企業起到帶頭的作用。

對此環保局表示，「室內空氣品質認證場所推動計畫」自3月開辦至今，已經有83個單位前來申請認證，預計到年底應能突破100處，推動進度已優於預期。

環保局說，已經先與衛生局展開合作，因此目前來申請室內空品認證的多為衛生局轄下單位，未來也會與教育局、社會局、體育局等其他局處召開跨局處會議，研議將認證進度列為督導項目之一，以此加速市府內各單位的申請速度。