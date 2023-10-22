房市買氣差 北市這種建案直接躺平

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國內房市買氣陷低潮，建商大吐苦水「現在台北市一個月賣一戶就要拍拍手了！」不僅一般住宅建案難賣，今年北市有二個地上權新建案推出，一個實價尚未出現有交易紀錄，另一個進場銷售不久即撤場，顯示在房市景氣不佳下，價格低於區域行情的地上權案仍是直接躺平。

地上權住宅由於沒有所有權，以往在大台北房市被視為「票房毒藥」，根據住展雜誌統計，2015年以來地上權推案十分低迷，2015年至2020年的六年之間，僅有二個地上權案推出，且大部份年度都掛蛋。

但在2021年房市多頭行情帶動下，當年大台北地區共推出三個地上權住宅案，分別是中正區「大將豐喆」、大安區「基泰大安」與「虹耀今采」，以建案數量來看，已是大台北地區單年次高紀錄，僅次於2014年的五個，且三個地上權案都順利完銷。

好景不常，今年國內房市買氣陷低潮，房市冷清情況在房價越高的區域越明顯，根據住展雜誌調查，北市今年有二個地上權新建案推出，一個是中正區「美邦仁愛ONE」新成屋，該案位於杭州南路一段101巷，基地面積98.61坪，樓層規劃為1棟地上6層，地下2層建築，共有9戶住家，坪數規劃二房27~48坪、三房40~65坪。

該案由有「帽子大王」之稱的偉仲集團負責人王台光旗下美邦開發在2016年標得該土地，「美邦仁愛ONE」今年8月進場銷售，每坪平均開價約118.5萬，低於區域行情約8％，但從目前實價登錄資料來看，該案至今尚未有交易紀錄。

另一個地上權案為大安區「大將名人巷」預售案，基地面積157坪，樓層規劃為地上9層，共有27戶，坪數規劃二房23、29坪、三房34、45坪。該案為大將開發在2019年11月標得該筆土地，於今年6月進場銷售，每坪平均開價約145萬，低於區域行情約11％，但據了解，該案目前已撤場暫停銷售。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，近年地上權宅吹起小宅風，坪數規劃縮小，讓北市市中心的地上權住宅建案，在2021年房市景氣好時，以相對低單、總價優勢及銀行貸款最高七成方案，獲得年輕族群青睞，相繼在進場一年內宣告完銷。可隨著景氣出現衰退疑慮，2022年北台灣便無地上權住宅建案進場銷售，直至今年才又見到地上權成屋案公開。

只是近期北市整體市況偏冷，市中心買氣緩，僅置產型小宅產品銷售情況相對好一點。當一般建案銷售表現普普，較不符置產族需求的地上權建案，面臨更大考驗，推案前得克服營建成本上漲、產品出租投報率不夠高，及買盤有限等難題。