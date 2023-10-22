停辦2年復辦！ 「北港國際糕餅麻油節」民眾敲碗再登場

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雲林縣北港鎮「北港國際糕餅麻油節」因新冠肺炎疫情停辦2年，今年疫情解封民眾敲碗盼復辦，22日在北港朝天宮前廣場再度登場，現場有商圈與小農市集擺攤、特色名產糕餅展示與試吃，以及2500份麻油雞免費發送，吸引上千民眾前來，一起享用北港糕餅與麻油相關產品。 北港鎮早年為雲林沿海五穀雜糧產地，衍生出眾多糕餅店與麻油廠，目前鎮內有上百家糕餅店與麻油廠，位於朝天宮媽祖廟周邊、廟前中山路的北港商圈糕餅店林立，可說是「糕餅1條街」，其糕餅價廉物美，是最受遊客歡迎的伴手禮，每年創造上億元產值。

雲林縣政府建設處副處長鄭峰明表示，2021、2022年因疫情影響，「北港國際糕餅麻油節」停辦，在許多民眾敲碗期盼下今年終於再度舉行。北港鎮是雲林觀光重心之一，擁有台灣重要的傳統文化、宗教、美食，疫情過後為活絡商圈，縣府積極推動商圈觀光，結合中央與地方資源，共同振興商圈經濟及刺激消費。

鄭峰明說，今年9月至10月間，雲林縣政府攜手全縣7處商圈組織，推出雲林縣商圈年度特色活動，北港國際糕餅麻油節是北港形象商圈最重要的活動之一，融合傳統糕餅、麻油行銷，以及地方文化傳承，是極具地方特色的節慶活動，大家可以一邊品嘗美食，同時感受當地文化歷史與傳統產業。

「北港形象商圈發展協會」理事長黃文通指出，今年糕餅麻油節贈送2500份麻油雞與糕餅試吃，並邀請虎尾、斗南、斗六、崙背、嘉義、南投、台南等在地小農設攤，讓活動更多元，同時與華山基金會合作，只要捐發票就能兌換麻油雞快速通關券，鼓勵大家一起做公益。