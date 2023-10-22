神奇！他擲筊竟1筊「黏」在神明桌裙上 一問身分不得了

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彰化縣大村鄉龍聖堂主帥南天九龍三太子聖誕，廟方舉辦聖誕平安宴，吸引上百信眾到場，其中在擲平安龜環節時，竟有信眾擲筊後其中「一筊」黏在神桌前的八仙彩上，讓現場民眾嘖嘖稱奇，而擲筊的信眾就是縣府民政處長賴致富，廟方認為，民政處掌管廟宇，元帥以此展現神明的神威，保佑處長及縣運昌隆。

龍聖堂主委賴力羣表示，每年農曆9月7日是南天九龍三太子聖誕，廟方舉辦平安宴，信眾們共襄盛舉，包括縣長、副縣長等民意代表也前來，而每年平安宴都會準備平安龜，要給信眾擲筊帶回保平安，筊黏在八仙彩上還是頭一遭遇到。 賴致富表示，台灣信仰文化多元，不同的教堂與寺廟林立，筊就這樣黏在八仙彩上他也覺得很神奇，當時擲筊下去筊飛進去神明桌下，有人將八仙彩掀起卻不見筊的蹤影，沒想到八仙彩一放下，竟然看到筊黏在上面，當時才擲第1筊而已，就黏住了。

賴致富說，他平常心看待，當時沒有多想，只想求平安龜回家中祭拜，保佑國泰民安，沒想到卻出現這種「神蹟」，因此希望能將這個福氣送給所有鄉親，保佑家人、保佑彰化這塊土地。

主持黃智裕則認為，民政處掌管全縣超過百間廟宇的大小事，因此元帥希望能透過顯現神蹟，來幫民政處長加持，目前筊仍掛在八仙彩上面，等下周元帥要降駕濟世的時候，再來請示元帥有何指示。 ★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！