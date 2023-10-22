台商前進東協市場 人才老問題變新挑戰

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東協市場是新南向政策重心，以東協國家為核心的區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP)，台灣官方一直沒有正式參與，台廠要強化出口競爭力，唯有把製造生產線移入東協市場，根據學研界研究發現，台商中意的越南、泰國、馬來西亞等東協國家，自COVID以來推動產業升級，對於專業人才、技術勞工若渴，這些國家的廠商挾「主場優勢」，和東協台商近身肉搏爭搶人才，台商的東協布局已進入「進階版」的高難度。

RCEP領袖峰會在2020年11月15日正式簽署，包括東協10國（印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、越南、汶萊、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞），及中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭，共計15個成員國。協定於2022年1月1日對已批准之成員國生效。中華經濟研究院臺灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，菲律賓於今年6月成為RCEP最後一個生效的國家，等於RCEP對非成員國的貿易排擠會於今年下半年完全浮現，台商在海外市場面臨的重大衝擊也要開始爆發。

徐遵慈指出，RCEP現在已不談降關稅，貿易便捷化才是整合主軸，「累計之原產地制度」帶給當地在出口的優惠關稅門檻大降，當地業者採購大陸零件組合為成品，同樣有優惠關稅出口到亦是RCEP參與國的日本，不是RCEP成員國的台灣，台商相同的產品出口到東協自然被排擠掉。

對此項新趨勢，部份台商改採在東協設廠，尤其是電子與資通訊（ICT）等科技業，臺北教育大學東協人力教育中心指出，事實上越南、印尼、泰國、馬來西亞近年推動產業轉型過程，已面臨人力資源問題，多數東協國家以農業勞動人口為多，其次是零售貿易、餐飲與旅館業，技術人才供應追不上產業發展需求，韓國、日本業者原則上以自我培訓為優先，也有和當地大學合作的人培計畫。

徐遵慈指出，東協的人口紅利漸漸減少，要赴當地設廠的台商要有產業升級的準備；而技術人才不足的挑戰，東南亞來台念書的僑生或許是補充來源之一。據估測，合法居留和非法打工的在台東協可就業人口約有10萬名，過去繼續留下來工作的機率高些，現在則因台灣物價高，薪水跟不上新加坡等國，除了靠感情因素讓僑生留下來，官方應該要有更多對策，協助解決東協台商的困境。