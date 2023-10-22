解竹縣高中職人數激增困擾 立委協調國教署承諾提增班規畫

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新竹縣116年學度高中職入學人數激增議題，在立委林思銘多次協商後，教育部國教署提出具體承諾，會在11月13日之前，提出新竹縣市高中職可以增班具體規畫，包含增加的班級數、預計增加的時間等，並承諾與在地縣政府教育局做出完整規畫，為竹苗地區高中職缺額問題做出實質性突破。

立委林思銘、林為洲與前立委徐欣瑩，及新竹縣議員吳旭智、林禹佑，日前邀請自救會團體成員北上與教育部國教署再次展開協調會，林思銘特別要求國教署要做出具體承諾。

林思銘指出，為解決竹縣高中職缺額的問題，他一直緊盯教育部國教署的處理進度，這是因新竹縣快速發展帶來的長期性問題，過去已經歷多次協調爭取，樂見國教署願意做出具體承諾，也希望國教署能在11月13日以前就盡快提出規畫。

林思銘表示，國教署做出相關高中職增額報告後，他會持續監督教育部與國教署嚴格落實承諾，務必要有效解決區域缺額近2千人的入學問題，相關協調與預算爭取他會持續努力執行，解決地方學子受教權問題。

國教署署長彭富源表示，這一次增班需求不包括苗南區域，過去因以竹竹苗整體來看，所以認為沒有增額的必要性，但經由實地探查後發現，竹竹苗雖然劃分在同一就學區，僅有竹南、頭份區域實際上會與竹竹區域有就學上的連結，苗南區域增班增額因為交通通勤問題，並不能緩解現階段大新竹區域需求，此次增班承諾不包含苗南區域。

縣議員吳旭智則抨擊，早在5月19日、7月6日，國教署出席立委的會議，就有說會做公立高中職增班的評估；且7月24日、8月28日開會，原本就是要「共同討論公私立高中職新增班級數及調整科班之需求」。

然而，這兩次的會議，卻只是要縣市政府提出「縣市轄」高中職的增班規畫，從7月6日講到9月21日，國教署完全沒有去盤點「公立」高中職的增班級數，現在還說要3周的時間來盤點？之前3個月的時間，就這樣空轉掉了？