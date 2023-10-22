公司化前恐有離職潮 台鐵員工：叫朋友沒事別搭台鐵

明年元旦台鐵公司化箭在弦上，由於此前台鐵提出優退離方案，預料屆時會爆出離職潮；台鐵員工向本報表示，近日許多台鐵內部人心惶惶，許多人在準備其他經濟部國營、高普或者回到業界等考試，去年起也不乏主任級主管考到其他國營單位，今年度更有多位年資長達10年以上的優秀資深員工離職，人力大量出走，技術大幅斷層，一旦影響行車安全後果不堪設想，「我都叫朋友沒事別搭台鐵。」 台鐵明年元旦公司化，依優退離方案，明年1月優離／優退可領7個月，明年2月領6個月、3月領5個月，明年7月過後退休或離職則無優退離方案，因此不少員工打算明年1月提早退休或離職。此前台鐵內部評估至少將有580個人力缺口，並將於10月將宣布優離退人數，對此台鐵表示目前仍在統計中。 另台鐵預計今年底大舉招募從業人員。根據台鐵內部人員提供「台灣鐵路股份有限公司從業人員待遇表（草案）」顯示，公司化之後基本薪2萬8210+職務薪2320=3萬530元，是台鐵公司化之後的薪資地板；最高則是基本薪8萬6950+職務薪22330=10萬9280元。台鐵表示公司後從業人員待遇目前仍在規劃中，尚需經過董事會討論通過依程序報核定。 台鐵員工向本報表示，目前除了已符合資格可以優退的資深員工陸續明年1月起退休外，身邊已有許多同仁都在準備考試，包括其他經濟部國營、高普或者回到業界，所以公司掛牌後，還有很多員工會離職。像他單位就有主任級主管去年考到其他國營單位，今年度更有多位年資長達10年以上、表現優秀屢獲記功的員工離職，主因不外就是「待遇低落」。 台鐵員工表示，台鐵不斷把人才往外推，交通部更不在意台鐵嚴重的人才外流問題。台鐵票價28年凍漲，交通部長王國材卻說「先做好營運和安全，再來談調整票價」，根本違反邏輯，因為人力流失、技術嚴重斷層，又如何顧好行車安全？一旦台鐵公司化後，新進從業人員待遇更低，只把台鐵當跳板，台鐵人力結構會更往M型化發展，占大多數的資淺員工會讓出事機率大為提高，「我都叫我朋友沒事不要坐台鐵，真的不知道那一天會出事，唉。」