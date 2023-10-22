留意外資賣壓是否減輕 台股本周區間16,200～16,600 關注3族群

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】地緣政治及債市殖利率高掛，利空壓力短線難解。展望10月下旬股市氛圍，法人預估，除中東地緣政治及公債殖利率高掛問題無可解，11/1 FOMC會議不升息應可確定，市場對於升息焦慮可化解，在財報部分，關注本週聯電、創意公布財報、英特爾及聯發科法說，在庫存消化已達尾聲下，最壞情況已過，預期法說正面解讀，留意外資賣壓是否適度減輕，預估本周指數區間16,200～16,600點，選股不選市， IP族群、高速傳輸及記憶體族群可以留意。

日盛上選基金研究團隊表示，根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人最新預測，Fed在11月會議把利率維持在5.25%-5.5%的機率達97.6%，12月升息1碼至5.5%-5.75%的機率則有32.8%。根據統計，1990年以來美國國債收益率觸頂回落後，台股的1個月、3個月平均累計報酬率分別為3.9%、3.8%；同期間台灣科技股的平均累計報酬率分別為3.8%、11.3%，顯示利率敏感性愈高的族群在殖利率回落時更容易獲得市場青睞。現階段盤面焦點仍以選股為重，並看好台股中長期表現。

永豐投顧分析，以巴衝突由來已久，自1948/5/15起至2023/7/3共發生14次以巴衝突，以爆發後30天來看美股，漲跌互見，算數平均則為下挫0.6％，此次爆發加薩醫院不人道事件，市場危機意識大起，另一方面，原物料價格開始走揚，不利目前通膨環境。而在美國公債殖利率部分，資金並未因為戰事而流往美國公債避險，相反的在Fed每月執行600億美元公債縮表計畫下，10/19十年債殖利率飆升至4.98％，對於股市來說，為不可承受之重，除非企業成長出現明顯大幅好轉跡象，資本利得遠大約公債收益，否則以目前產業呈現L型復甦來看，股市為溫水煮青蛙模式。

安聯投信台股團隊表示，對台股維持樂觀看法，拉回時還是建議可伺機布局，主要還是因為半導體有釋放開始復甦的味道；AI族群因為籌碼比較亂、且預期AI供應鏈的第三季季報恐差強人意，短期在缺乏財報利多支撐且先前估值較高的情況下，較易面臨獲利了結壓力；部分資金有機會從AI轉到基期較地且具要較高殖利率的半導體族群這邊。