北市街貓絕育計畫成效不佳 產發局：11月底前提解方

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台北市街貓友善照護行動方案（TCCP），由志工誘捕街貓再送至動物醫院絕育後原地回置，但台北市議員王欣儀指出，參與志工數逐年下降，要求市府盡快提出補救方法。台北市產發局允諾，將邀集參與團體、志工及社區開會盤點人力，11月底前提出改善方案。

台北市政府2015年起補助民間團體辦理TCCP，由團體志工捕捉街貓，再送至動物醫院進行絕育手術、剪耳標記後原地回置，並提供後續照護及護理。

王欣儀表示，以往民間團體辦理TCCP，須取得機關學校首長、社區委員會或里長告知書，才能替街貓絕育，去年起已拿掉這項要求，本以為絕育率能因此增加，卻有民間團體向她反映，近2年參與志工人數減少，致街貓數量增高。

她進一步調閱資料發現，2021年志工數為335、2022年311位、今年剩下257位；2021年機關補助團體執行街貓絕育3393隻、團體自費352隻；2022年機關補助團體執行3300隻、團體自費38隻；今年統計到8月底，機關補助團體執行隻數剩1173隻。

王欣儀分析，市府每年編列646萬9000元的絕育預算，是民間團體用來付給辦理結紮獸醫診所的費用，志工沒有拿補助，捕捉街貓的籠子、相關車馬費只好自行支出，導致相關人力流失，而且獸醫診所礙於擔憂街貓傳染病、怕被咬、籠位少等原因，願意執行街貓絕育的診所數越來越少，致使街貓絕育成效每況愈下。

王欣儀也提到，有里長今年7月通報動保處有浪貓需結紮，催好幾次都沒來，結果1個月後浪貓生一窩小貓，9月中動保處仍沒派人處理，最後動保處決定提供誘捕籠，委託里長抓街貓，顯示動保處人力也有問題。

王欣儀強調，市府應針對志工、獸醫診所的需求提出補救之道，例如獎勵志工、補助車馬費，並宣導民眾投入，否則志工與願絕育診所只會不斷流失，讓街貓絕育成效越來越差。

產發局長陳俊安表示，志工人數下降有其原因，將邀集參與團體、志工及社區開會討論，了解執行TCCP遇到的困境，並重新盤點執行人力，以維持街貓絕育水平，預計11月底前提出改善方案。