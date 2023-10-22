漲票價、都更利益讓台鐵轉虧為盈 員工：假設的拿出來唬爛？

台鐵日前公司化說帖中提及，若未來台鐵4年漲一次票價，加上營運虧損補貼及都更權利變換利益，2028年也就是公司設立5年後可轉虧為盈。不過台鐵員工表示這根本是畫大餅，是「假設」台鐵可以漲票價，「假設的東西能拿出來唬爛？」台鐵票價被壓28年沒調漲，真要解決早就做了，為何要等到公司化才做？ 根據台鐵日前公司化說帖，2027到2033年共7年，都更權利變換利益分別是12.14億元、117.65億元、111.18億元、118.08億元、21.93億元、16.71億元、22.18億元，共419.87億元。 公司化說帖另外假設票價採分階段調整：區間車現行費率每人每公里1.46元，擬分年調整為2024年1.93元、2028年2.07元、2032年2.93元，以後每4年滾動檢討。另假設營運虧損補貼採交通部折衷方案，從2025年開始補貼。 不過台鐵員工表示，不看好台鐵的未來，畢竟所謂政策虧損，政府並非全盤接收，連小站和服務性路線（高鐵轉乘支線）的營運虧損還要用台鐵附業收入來負擔，「簡直離譜！公司化債務歸零只是假象，掛牌後仍然繼續虧損。」 台鐵員工指出，交通部一直在洗腦員工5年後轉虧為盈，但台鐵是「假設」2024年起每4年滾動調漲票價，掛牌後5年轉虧為盈，「假設的東西能拿出來唬爛？交通部會讓台鐵順利調漲票價？還每4年調整一次？票價被壓制28年，真要解決，之前就應該調整了，還會等到未來？」且調整票價除了董事會同意外，還要送交通部審議，最終仍需行政院核定才算數，也就是公司化根本還是無法擺脫政治綁架，想靠調整票價來反映合理營運成本，是遙遙無期。