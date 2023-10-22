不滿花花班每月領三萬 護理師「扮鬼」要求全面加薪

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「人力補足不過勞、安全職場不煩惱！」超過500多名護理人員、醫檢師、醫師，今天下午牽著孩子在立法院前集結遊行，要求政府還給醫療人員合理的待遇和工時，反對衛福部只幫夜班護理人員加薪，而應全面每月加薪一萬元，否則會造成院內世代不公、一院多制。

包括台灣醫療工會聯合會、台灣護理產業工會、中華民國醫事放射師工會全國聯合會、新北市職能治療師職業工會、中華民國家庭照顧者總會等超過20個醫療工會發起這場醫療勞權大遊行，許多護理師牽著稚嫩的幼童一起遊行至凱達格蘭大道前，現場一度飄起雨，仍澆不息醫護怒火。

正值萬聖節前夕，醫療人員扮鬼，高呼「人力補足，不過勞」、「安全職場，不煩惱」、「尊重專業、提升待遇」、「政府投資、救健保」四大訴求。

遊行隊伍從公園路的「地獄門」，通過衛福部的大門，乃是成為醫療人員的起點，途經館前路「犯人隊」，由職能治療師扮演囚犯，象徵職能治療師法遲遲未修法、導致治療師被迫違法執業的問題。最後是青島西路的「孟婆湯」，疫情過去，衛福部發放的防疫津貼與獎勵仍有許多爭議未解，而衛福部為醫療人員灌下孟婆湯，要我們忘記曾經的辛勞與辜負、再投入下一次的犧牲。

護理師羅運生表示，具有合格執照的護理人員全台高達32萬人，但實際執業人數卻不到18萬人，原因原因就在於不合理的薪資和惡劣的工作環境。很多護理人員常常一周被迫兩度修改班表，有人兩天白班、兩天小夜，隔天再上大夜，生活作息紊亂，薪資卻不高，南部甚至一個月只比基本工資多幾千，加一加頂多三萬，相較其他高考人員，待遇奇差無比。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇表示，護理師普遍低薪，上白班的護理師只有四萬出頭，有的醫院提出「百萬年薪不是夢」，但那要長期包下小夜、大夜班，同時還要簽下長時間保證不離職契約的獎金加起來才會有，醫療現況處於決定，衛福部和醫院卻互踢皮球。

對於行政院決定，會為夜班護理人員加薪，趙麟宇反對，他指出，加護病房、急診室更是辛苦，而白班護理師要接新的病人、要進開刀房，比只是在住院病房區還要辛苦，要就應該全面加薪，否則白班會不平衡「難道我做的比較少？」，只加夜班不僅一院多制，還會造成世代衝突。

活動總召集，醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩不滿，早在九月，就已「喬好」今天（22日）遊行的假，衛福部卻遲至前夕才打電話問「為何不能坐下談一談？」還要求取消遊行，但是三班護病比、花花班不是這兩天才發生，抗議前晚才說要談，這樣合理嗎？