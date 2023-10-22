新營一家4口住家遭祝融 這群人犧牲假日助重建

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台南市新營區姑爺里一處磚造平房16日凌晨發生火警，幸好宅用火災警報器發揮作用，一對夫婦及其2個女兒及時逃出，但衛浴、房間毀損嚴重，該戶為弱勢家庭，主要靠在路邊擺攤賣麵為生，因為無力負擔修繕，市府勞工局接獲後前往會勘，22日由做工行善團的志工協助他們重建家園。

做工行善團修繕團隊今天一早出動電氣、油漆、木工工會志工，兵分四路前往南區新信路大億交通工業公司搬運汰換的餐桌椅到官田區二手家具倉庫整理存放，以及至新營區、南區為弱勢家庭修繕房屋，大台南總工會理事長鄭山林及理事鄭玉娟也帶飲品到場關心、慰勞志工。

新營區修繕案的案主為一名弱勢原住民勞工，與丈夫育有2名女兒，從事路邊擺攤賣麵工作，其所居住的房屋上周發生祝融，經調查起火原因為電線走火，家中部分房間毀損，浴室也全付之一炬，雖暫時尚可勉強居住在未遭燒毀的房間，但因經濟困難，勞工局在接獲通報後，請做工行善團志工18日前往會勘。

台南市政府勞工局長王鑫基今天與志工們一起到場，他說，新營這案主要修繕浴室及電線設備，先由電氣工會幫案家更換電線、燈具，後續將由泥水、木工、鋁製品等工會進行浴室磁磚黏貼、天花板裝潢、鋁窗安裝，期盼早日幫案主再建一個溫暖舒適的家。