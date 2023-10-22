ETF換股 AI還有戲？這12檔法人垂青或為口袋名單

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【旺得富理財網 黃順德】根據臺灣指數公司公告，上周日（19日）一共有四檔台股ETF調整成分股，包括富邦臺灣中小（00733）、FT臺灣Smart（00905）、中信臺灣智慧50（00912），以及國泰股利精選30（00701）等，並於隔日（20）日生效。

元大台灣高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等多檔重量級高息ETF也將迎來例行性換股潮，其將首重具殖利率保護的個股，漲多回檔的AI股恐遭「換股」；不過，第一金投顧董事長陳奕光指出，AI產業正向發展趨勢不變，股價下跌會拉高殖利率。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，1檔資產規模約2,000億元的ETF，等於只要將持股3％的成分股剔除，將會導致逾60億元資金撤出，對成分股影響及大盤影響重大。

法人買盤可能介入高殖利率股，其中權值股中的光寶科（2301）、聯電（2303）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、華碩（2357）、微星（2377）、群光（2385）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、遠傳（4904）、和碩（4938）及遠雄（5522）等，都將是口袋名單。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。