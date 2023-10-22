「從i開始 ‧食在寵i」推廣民眾「惜食」與「愛食」觀念

農業部農村發展及水土保持署、財團法人農村發展基金會與財團法人家樂福文教基金會攜手合作，今(22日)於家樂福台中西屯影響力概念店舉辦「從i開始‧食在寵i」啟動記者會，財團法人農村發展基金會董事長蔡復進、財團法人家樂福文教基金會永續長蘇小真、農業部農村發展及水土保持署科長羅光傑、簡任正工程司王智緯，及大山北月、蘇班長安心石斑魚、鵝舖子、田野勤學等廠商代表均親臨現場。該推廣活動至11月19日止，將舉辦多場惜食課程，透過回鄉青年團隊分享，帶領大眾體驗食農、食漁課程，齊力共同推廣惜食理念的同時，也期望翻轉大眾對惜食僅為「不浪費」的印象，進一步深化民眾積極愛食的觀念。

農業部農村發展及水土保持署長期輔導回鄉青年，近年來推動青年回鄉輔導及食農教育推廣等政策，目的是讓消費者對食材的認識能有所提升。本次活動透過署內輔導的回鄉青年，以食農、食漁相關課程與體驗，結合家樂福「10大i商品」理念推廣惜食觀念。活動內容十分豐富，包括大山北月以柑橘為食農的主題、透過柑橘繪本食農教育、手繪柑橘撲克牌進行互動賓果遊戲，在玩樂的同時也能學習柑橘的品種特性；安心漁提供石斑魚的解說及漁網的編織DIY活動；鵝舖子以遊戲讓孩童認識台灣養鵝產業及田野勤學以大豆推廣食農，帶領民眾透過豆拍棒DIY活動，製作成實用的豆拍棒，並在過程中加入食農的知識，不僅能讓農廢物華麗變身，同時也潛移默化中使惜食觀念烙印在民眾心裡。

農業部農村發展及水土保持署表示，隨著越來越多青年回鄉投入農村產業及消費者對食材認識之提升，希望協助更多青年投入農業並輔導其投入農業中所需相關資源，讓投入食農產業的青年找對方法成功茁壯，未來也會持續尋求與企業或是基金會合作共同努力推廣相關活動，及傳遞「珍惜食物、認同在地農業、傳承飲食文化、地產地銷永續農業」的精神給社會大眾。

財團法人農村發展基金會董事長蔡復進表示，這次非常感謝農村水保署的支持，以及全國中小企業總會及家樂福文教基金會的協助，邀請到非常優秀的青年農民一起辦理食農教育，珍惜與運用在地食材，帶給民眾對食材的新認知，如高雄的蘇班長安心石斑，從鑽石水到鯖魚餵養石斑，肉質Q彈又無異味;鵝舖子的創辦人蔡英地從會計師返鄉變成養鵝人家，用溫室畜養，降低禽流感發生，再將鵝從生食分裝到料理包，改變民眾購買與吃的習慣;還有大山北月的創辦人莊凱詠及田野勤學的創辦人陳光鏡，都是改變民眾對農漁畜產品的既定印象，讓台灣的在地食材成為民眾的首選產品。