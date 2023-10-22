萬聖驚魂記！大地酒店推暗黑美食 擬真血袋、人骨拼圖豬肋排吸睛

Trick -or-Treat不給糖就搗蛋，萬聖節即將來臨，北投大地酒店推出「大地古堡萬聖節住房專案」，10月27日至31日限期5天，旅客只要裝扮或穿戴「萬聖Style」入住，如蜘蛛、骷髏頭、南瓜、蝙蝠、幽靈圖案或飾品，即可以優惠專案價14444元入住，並享用主廚特製充滿驚悚風格的「暗黑魔幻之夜」套餐2客。專案特別優惠1位11歲以下兒童免加價入住並贈送一份兒童早餐，還可獲贈鬼臉造型「惡魔肉桂捲」一組。萬聖節當周每日釋出5間，加碼禮遇延遲至下午1點退房，讓旅客盡享瘋狂的萬聖夜。

「大地古堡暗黑魔幻之夜」套餐由「喜歡」西餐廳團隊製作，主餐強打令人毛骨悚然的「人骨拼圖豬肋排」，由一截截帶骨豬肋排搭配玉米、馬鈴薯泥，最後加上血淋淋的甜菜根汁，帶給用餐客人視覺與味覺的雙重衝擊。而有著大大十字架的「棺材板」，盛裝著新鮮小卷、番茄沙沙與暗黑墨魚燉飯，外圍爬滿小蜘蛛，棺材周圍撒上食用花與墨魚麵粉，讓人沉浸在恐怖開箱的緊張氛圍。另一款帶有魔幻神祕感的「催狂魔巫師帽黑嚕嚕」，菜如其名，呈現巫師帽造型，擬真的造型讓人捨不得下手，內藏有酥炸竹炭雞腿肉，灑滿辛香七味粉，是一吃就停不下來的鮮嫩口感。

「南瓜精靈濃湯」以整顆新鮮南瓜製成，南瓜既是食材，也是容器，盛裝著濃郁湯頭，從裡到外都很南瓜，始終如一。點心方面則有主廚特製「地獄少女」覆盆子馬卡龍，張牙舞爪的動作，佐以鮮血般紅色莓果醬汁四處滴落在盤子上，完美呼應萬聖節血腥主題。而最經典的是餐後飲品「洛神楊桃凍飲」，讓賓客一秒變身暗夜吸血鬼，手持紅通通的血袋，啜飲著新鮮血漿，提供極度逼真感的萬聖體驗。「暗黑魔幻之夜」套餐每客2080元加1成，入住專案訂房即可免費享用。非房客的民眾想要吃到這道節慶限定特餐，10月28日到31日限期4天，也可到飯店餐廳消費，西餐廳在萬聖節也將化身為幽靈古堡，讓賓客沉浸神秘又詭譎的用餐氛圍。

大地酒店餐飲部協理周哲逸表示：「萬聖節是一年一度最具特色以及大膽展現自我風格的節日，每年10月底天母都有扮鬼盛典，而天母緊鄰北投，往返參加節慶活動十分方便。這次大地酒店特別加強了餐點應景的造型與旅客們的互動性，歡迎大、小朋友共同來北投體驗每年僅有一次的萬聖節活動，享受難忘的大地驚魂記。」