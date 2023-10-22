雙11檔期登場 法人喊買這檔保健食品股 目標價211元

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受惠中國雙11檔期及年前送禮需求，法人表示，大江生醫（8436）中國營運谷底已過，目前保健食品需求漸增溫，預估第四季中國市場營收年增率擴大，加上大江歐美市場穩健成長，給予「買進」投資評等，目標價211元。

大江為全方位的保健食品與美容保養品廠，若以銷售地區來看，中國占42％、亞洲占8％、台灣占11％、歐美占37％、其他占2％。

法人表示，大江中國客戶以直銷、品牌商（電商、直播、網紅帶貨）、微商為主，占比約40％、35％、20~25％，中國直銷活動恢復正常，需求穩定，微商逐漸轉型，直播、網紅帶貨則迅速成長，公司積極佈局此新興通路；中國營運谷底已過，目前保健食品需求漸增溫，受惠雙11檔期及年前送禮需求，預估第四季中國營收年增率將擴大。

在歐美市場方面，法人指出，大江美國客戶主要為國際型直銷商、通路自有品牌與電商，歐洲主要客戶為通路商自有品牌、大型快消品品牌，大江2021年收購美國NewAge猶他州廠及代工業務，2022年大江美國廠約貢獻營收4億元，今年第四季美國廠飲品新產能將開始投產；由於大江美國分公司與美國廠可以就近服務客戶，大江與美國國際型直銷商合作品項逐漸增加，並擴大銷售區域，預估今年歐美市場營收可望年增二成。

法人分析，大江歐美市場穩健成長，第四季中國營收年增擴大，且大江今年毛利率逐季回升，給予「買進」投資評等。