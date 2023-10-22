投信上周最愛聯電 這檔遭外資砍殺大撿便宜

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【時報資訊 張嘉倚】集中市場上周日K先3黑後2紅。上周五從恐慌性下跌180點到僅小跌12點並留長達162點下影線，底部再現支撐轉機，然而終結周線連三紅，短線氛圍偏空。好消息是，台積電、半導體類股指數收復所有均線，16,200點為強勁支撐為底部，11月等待季線翻揚再攻。

目前多空混沌，外資今年來對台股的動向已從買超轉為賣超，內資法人買盤支撐，內資口袋名單中的個股更受外界關注，上周累計投信的買超排行中，聯電(2303)買超達36,635張，最受青睞；緊接在後的二~四名全由金控股包辦，分別為中信金(2891)、永豐金、國泰金。至於遭外資大舉砍殺的台泥(1101)，跌到便宜價讓投信見獵心喜，全周吃進10,108張，在30元跌破危機前，小小下影線撐住了。

投信上周買超六-十名依次為：富邦金(2881)、佳世達(2352)、京元電(2449)、台積電(2330)、元大高股息(0056)。由於投信主動、被動基金進入換股潮，本季新歡股逐步浮上檯面，市場緊盯緊投信銀彈動向，發現投信本季來持股比重增加，但持股比重未逾15%且投信本周仍站買方的個股，有萬潤(6187)、威剛(3260)、精測(6510)、高技(5439)、昇佳電子(6732)、晶碩(6491)、瑞儀(6176)、家登(3680)、M31(6643)、昇達科(3491)、致伸(4915)、茂達(6138)、群聯(8299)、力旺(3529)、力致(3483)與創意(3443)16檔入列，幾乎全由電子股包辦且高達9檔為半導體股，有望搶搭年底作帳的順風車。

對於台股短線走勢，元大投顧分析，大盤目前又再度失守短中長期均線，空頭的氣氛相當瀰漫，短線無可避免地走探底格局，首先觀察就是前波低點16,202點，若是不守，則可能必須往年線15,745點尋求支撐。至於選股操作方向，保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉表示，年底前的台股投資，建議逢低擇優布局財務結構穩健、現金流量佳及技術與產品具競爭力之產業與個股，等待基本面迎來轉機，類股可聚焦高速運算相關的AI伺服器、散熱等電子零組件，以及網路通訊、記憶體、IP服務、IC設計等。