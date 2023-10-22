《傳產》書香宅大盤點 台南總圖房價三年漲25.3%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】圖書館豐富的文化資源，以及其帶來的人文氛圍，成為許多民眾嚮往的生活空間。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點六都市立圖書總館周邊1公里內近三年之房市交易情形。其中桃園市立圖書館總館，不僅交易也最熱絡，房價漲幅也遠超行政區漲幅；而台南市立圖書館新總館周邊房價漲幅25.3%，居六都總圖之冠！

六都中總圖與行政區房價比較，除了板橋區的新北市立圖書總館外，其餘五都圖書總館周邊平均單價均比行政區來得高，顯見圖書館所帶來的文化資源、公園綠地、寧靜環境等居住優勢，吸引許多民眾，使得房價有所支撐。其中桃園市立圖書總館周邊買氣最猛，今年交易量已超過500件，帶動房價迅速成長，近三年漲幅高達17.2%，高出桃園區平均漲幅8.5個百分點！

台南市立圖書館新總館周邊房價三年上漲25.3%，六都總圖中漲幅最大！陳金萍說明，台南新總圖位於永康區大橋重劃區內，是新興住宅區，緊鄰台南市中心，公園綠地多，又有大橋國小、大橋國中等明星學區，距離奇美醫院不遠，醫療資源佳，整體生活機能相當完善，加上鄰近南科園區，吸引不少科技新貴進駐，也帶動周邊房價上漲。不僅單價從2字頭躍上3字頭，甚至還超越了桃園、高雄總圖周邊的房價。