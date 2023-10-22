南韓這狀況日益嚴重 專家：經濟萎縮十年內失控

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【中時新聞網 賴宇萍】南韓經濟持續低迷，投資與消費等呈現萎縮。韓媒指出，日益嚴重的少子化問題恐加重經濟危機。有專家提出警告，如果不積極搶救生育率，十年內南韓經濟萎縮問題將面臨失控。

少子化是全球許多國家面臨的共同難題，而生育率在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中持續墊底的南韓，已經出現了相關的經濟苦果。南韓《中央日報》近日報導指出，新生兒急遽減少，人口縮減，導致地方經濟崩潰，居民加速逃離，更進一步造成人口減少，這樣的「經濟萎縮」惡行循環已在多地出現。

少子化意味著勞動人口逐漸減少，對社會結構、經濟發展等都會產生重大影響。《中央日報》報導中指出，少子化已經開始改變南韓的產業結構，難以擺脫虧損困境的奶粉業進軍健康食品行業，文具店去年僅剩不到1萬家，課外輔導行業進軍成人教育市場，都是企業努力尋求出路的例子。

南韓「生不如死」情況持續，出生人數少於死亡人數，今年第二季生育率降至新低0.7，各界憂心今年總生育率恐再探底。專家也指出，少子加上高齡化，南韓經濟活力明顯正在下滑。

儘管南韓政府多年前已意識到，有必要採取措施促進人口成長，但顯然至今仍無成效。韓半島未來人口研究院院長李仁實呼籲，企業應該把育嬰假等措施視為長期的人力投資，而非淪於「面子工程」，因為若狀況持續惡化，南韓經濟恐承受失控的苦果。