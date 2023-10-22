新北群募計畫 13組團隊輔導產品搶先體驗

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市經發發局今（22）日在林口三井OUTLET舉辦群募計畫產品體驗會，13組團隊的產品亮相，讓民眾可以現場搶先體驗，此外也加碼推出產品優惠活動，希望能吸引民眾支持。

經發局長何怡明表示，新北市政府自2020年起推動「群眾募資輔導計畫」，至今已輔導61組團隊產品上架募資平台，金額超過1.68億元，今年針對科技與設計加值、文化與創意發展及社會與地方創生三大領域徵件，最終遴選出13組團隊，由顧問陪伴式輔導，所有產品將在月底前陸續上架募資平台，將創新產品或服務變現。

經發局表示，本次展出的產品豐富多元，例如海神水下事業公司的「ENKI SUP立槳專用水下推進器」是由樹林廠商研發、組裝及製造，今日正式上架集資平台；板橋在地廠商，以手工職人精神，結合專利鞋底打造「DK呼吸空氣鞋」，更透過新北群募計畫，進軍日本市場，不僅開拓國際商機，也提升台灣品牌形象。

曾執行過2次空氣淨化器募資專案的裕偉精業公司，創下募資金近千萬的佳績，本次展示的「LUFT MASK智能空氣淨化器」，主打全球最小、無耗材的空氣淨化器，更獲得台灣發明專利，也預計在24日上架集資平台。

經發局強調，今年特別選在林口舉辦新北群募計畫輔導產品體驗會，除了協助業者實現夢想，讓創意變生意之外，更希望讓民眾能夠搶先體驗這些群募商品，並轉化為實際行動來支持，目前專案熱烈集資中，更多詳細資訊都可至官網(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢。