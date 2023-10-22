關西鎮婦女聯盟二手物品義賣 立委為賴清德助講政見

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關西鎮婦女聯盟22日在老人會館召開會員大會暨重陽敬老活動，會中有二手物品義賣活動，義賣所得將全數捐給屏東縣政府「明揚爆炸事件」捐款專案，並邀請立委范雲演講長期推動兩性平權的議題，說明賴清德競選總統的政見，現場會員反應熱烈。

該會名譽理事長范美華表示，關西鎮婦女聯盟經常結合會員大會舉辦二手物義賣活動，帶領婦女會員發揮愛物惜物，關心弱勢的精神，將家中用不到的二手物品捐出義賣，所得捐給公益團體，充分展現婦女社團推動環保讓資源永續，和關懷社會的正向角色。

范美華表示，這次特別邀請立委范雲演講，范雲長期參與台北市客家社團與范姓宗親會活動，她和范雲更是從野百合學運大學時期便認識至今，之前范雲也參訪過關西坪林范家和范朝燈故居，和客家、范姓宗親連結很深，今日來到關西非常有人親土親的感受。

范雲說明她在立法院推動「性平三法」修正法案的過程與努力，並說明賴清德的政見，將持續推動長照3.0政策，讓家庭照護有喘息的機會，擬投入的資源會更多，對每個家庭而言，照顧好老人家，就是照顧婦女，讓婦女也有時間追求夢想，人生更亮麗。

會中義賣活動會員響應熱烈外，同時進行重陽敬老慶祝活動，立委范雲為年長的會員送上敬老禮品，陪大家歡度重陽節，氣氛歡樂熱烈。