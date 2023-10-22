彰化「七壙」古墓成傳奇 建遊客中心延續下個百年

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彰化市八卦山寶山路和虎崗路交會的「七壙」古墓，已經超過200年歷史，過去大家樂盛行時，吸引不少樂迷前往「逼明牌」，除了逼明牌之外，古墓過去有不少傳奇故事，地方期盼能活化，興建遊客中心，歷經5任市長終於將發包，預計2025年能啟用，讓「七壙」古墓傳奇能延續下一個百年。

彰化市「七壙遊客中心」歷經5任市長的推動，終於完成規畫即將上網招標，預計將打造1棟3層樓的建築物，與虎崗路與「七壙」相鄰，除了提供室內外的活動空間之外，室內將有餐飲服務，戶外的環形步道可遠挑八卦山及彰化市區，建設總經費達5425萬元。

地方耆老表示，七壙古墓位在寶山路交叉口，早年要往來彰化、芬園都是靠著挑夫小徑通行，但途中的阿彌陀崁會有盜賊出沒，有許多挑夫被沿路盜賊打劫，屍骨遍野，後來地方在此立下「阿彌陀佛」碑，年年請野台戲酬謝鬼神。

至於七壙古墓的七壙從何而來，耆老說，傳說道光三年（1823年），阿彌陀崁的亡靈化作鄉人，前去鹿港聘請布袋戲班一行七人，至阿彌陀崁表演布袋戲，不小心口念「阿彌陀佛」，沒想到戲台竟懸在半空中，戲班7人恐懼萬分，不顧收拾逃走，最終在草子埔力盡氣絕。

後來地方將7人收屍合葬在同一墓塜，就是七壙的由來。此故事還曾被陳麗香歌仔戲團改編成《七壙先人外傳》；過去在大家樂時代，傳聞有人求明牌中頭彩，也因此吸引樂迷到此逼名牌。

當地里長曹幸財，隨著大家樂沒落，七壙熱潮不再，現在只有一些民眾會到這邊泡茶聊天，隨著交通建設及周邊的步道、景點等增加，加上土雞城、素食餐廳等等，讓「七壙」不再像過往神祕，期盼未來興建遊客中心後，能夠帶動更多人潮。