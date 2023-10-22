「美」景！台灣小姐外景泳裝賽 14佳麗成泳池嬌點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2年1次的台灣小姐選拔活動今年邁入第12屆，經9月初賽與複賽選出的14名佳麗，今赴花蓮參加賽外賽「外景泳裝比賽」，雖然名次不列入將在12月9日登場的總決賽，但每位參賽者仍積極展現自信一面，訓練台風與自信，希望未來能取得代表台灣與他國小姐的交流機會，做好柔性的國民外交。

台灣小姐選拔今年共有百餘人參加，經主辦單位在台中及高雄辦理初賽與複賽，篩選出15名佳麗，12月9日將在台北辦理總決賽，選出前3名，不過參賽者們在總決賽前須參加兩場賽外賽，分別是今天在理想大地渡假飯店登場的「外景泳裝比賽」，及29日將在桃園客家會館音樂廳舉辦的「國服比賽客家風采篇」。

主辦單位說，賽外賽名如同決賽前的熱身賽，主要目的是希望培養佳麗登台的勇氣與自信，不影響總決賽分數，且今年參賽佳麗特別，除身份多元，包括台日、台美混血、原住民、新住民第二代等，學歷也不錯。花蓮今年有2人入圍決賽，可惜的是其中1人因故未參加泳裝比賽，等同棄權總決賽資格，另名則是25歲的花蓮撒奇萊雅族人何雅筠。

何雅筠是土生土長花蓮人，目前在縣文化局工作，她中場休息時分享參賽原因，因緣際會見到選美廣告資訊，希望能增加人生經驗，不留遺憾，未和家人討論就報名，志不在得獎卻入選決賽，令她感到相當驚訝。

她說，比賽過程中，很高興能與其他縣市的參賽者分享自己的族群文化，也進而認識其他族群的文化，大家透過交流各自不同的專長如音樂、樂器等，增進自己較不擅長的知識。

14名佳麗穿著精心設計的泳裝走秀後，因每人各有特色，讓評審一度陷入抉擇困難，最後選出前3名，分別是王蕾、林沛瑢及邱邑函；另外，上屆冠軍駱嫣下月將代表台灣到阿爾巴尼雅，參加全球小姐總決賽，希望能讓各國看見台灣佳麗的風采。