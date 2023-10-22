承億酒店「樂」鬧萬聖夜 找雕像抽Buffet餐券、4人消費送百鬼特調

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Trick or Treat不給糖就搗蛋，西洋萬聖節將近，高雄承億酒店應景推出多項搞怪趣味優惠活動與民同樂，包含客房萬聖節活動、滿額贈限定特調等餐飲活動。

10月28日至31日入住，房客可參加抽獎，有機會抽中館內麵包坊精心製作的 5支恐怖巫婆手指。此外。「Tai香麵包坊」首度推出萬聖節系列特色麵包吸客；而酒店25樓的「五十座」提供高端懷石料理，為應景萬聖節活動，推出凡消費指定套餐即贈萬聖節氣氛調飲1杯。

呼應萬聖節裝神弄鬼的氛圍，承億酒店推出多項應景活動強打萬聖節氣氛，陪伴民眾一同感受萬聖節的「假鬼假怪」。首先是10月28日至31日入住旅客，可於櫃檯參加酒店 LINE@抽獎，中獎者可獲得銀色小搗蛋於當晚9點後敲響房門，送上館內麵包坊精心製作的 5支恐怖巫婆手指。此外，住房客人在飯店全館找尋有配戴南瓜胸針的飯店工作人員，說出萬聖節關鍵密碼即可獲贈萬聖節糖果。

承億酒店還推出都市傳說萬聖節活動，館內有3座神秘雕像，它們悄悄隱藏在酒店的某處，房客於酒店找到變身雕像，可至承億酒店臉書粉專指定貼文留言並上傳與變身雕像的照片即可獲得抽獎機會，有機會抽中館內Buffet餐廳「貳陸日全食」餐券。

高雄承億酒店以「亞洲新灣區的文化客廳」為主題定位，發展出全新度假村型態，除了飯店準備的萬聖節活動，館內的餐廳也推出特色餐食呼應「合法搞鬼」的萬聖節，旗下位於B1的「Tai香麵包坊」，首度推出萬聖節系列特色麵包，像是南瓜派對吐司及充滿黑糖香氣的巫婆手指，非常應景。

酒店25樓可飽覽亞洲新灣區高空美景的「五十座」，是僅提供50個客席的高端懷石料理，新鮮的刺身、燒烤美食和創意壽司，無不展現著日本烹飪藝術的極致之美。為應景萬聖節活動，「五十座」推出消費「霜降」套餐，即贈萬聖節氣氛調飲1杯活動。而24樓的「RAR BAR」擁有絕美景色可眺望港都夜景，更是全台唯一的高空懸挑無邊際透明泳池池畔酒吧，即日起至31日止，推出4人以上消費即招待一盤「百鬼夜行不眠夜」特調，每單限贈1次，讓旅客歡度微醺萬聖夜。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！