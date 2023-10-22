新菜單！法式鐵板燒台味溫沙拉層次豐 樂天皇朝鮮蝦小籠包飄茶香

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秋意漸濃，秋天迎來作物豐收，因為炎夏高溫而被抑制的食欲此時也逐漸復甦。在這個食欲之秋的季節，餐飲業者依循節令，紛紛更換秋季菜單，推出中式、西式、法式等多國技法烹製的特色料理，滿足眾多饕客蠢動的味蕾。

台中「Le Goût樂葵法式鐵板燒」主打鐵板燒料理精髓，搭配法式廚藝與醬汁，呈現法式鐵板燒的奢華感，受到不少饕客喜愛。品牌近期除了拓展第2間分店，也更新部分菜單迎接秋季。秋季限定新菜保留「樂葵」經典食材南非活鮑、加勒比海龍蝦、Prime牛小排、宜蘭櫻桃鴨胸、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝，將法國秋天金光籠罩森林的意境，運用香濃馥郁的香料烹調醬，賦予鐵板金秋氣息。

4道新菜中的開胃湯品「法式牛肝菌湯四色起司義餃」，以法式料理的珍饈牛肝菌和數種菌菇細火燉煮萃出香氣，搭配融合4種起司風味的義大利起司餃，內餡如豆腐般軟綿，起司奶香與牛肝菌鮮香味濃瀰漫舌尖，揭開法式鐵板燒饗宴。

另一道融合中西元素的「北海道干貝燒番麥溫沙拉」帶來味覺的驚喜，主廚將農村窯燒慶豐收的概念融合西式溫沙拉，以鐵板現煎北海道M級生干貝及燒番麥為主軸，搭配象徵木炭的墨魚杏鮑菇、風乾漬番茄、初秋結球甘藍等根莖食材，淋上檸檬橄欖油，再炙燒提香，微溫口感讓沙拉吃起來更溫順，合併中西方記憶的味覺呈現，讓人感受到金秋氣息，也帶給味蕾嶄新的體驗。

以八色小籠包聞名的「樂天皇朝」，近期插旗全新落成的新店裕隆城誠品生活，同步端出新菜色迎賓，其中最吸睛的就是粉綠色外皮的「脆皮包種鮮蝦小籠包」，這道新菜品將新店區的茶文化注入經典小籠包，既呈現品牌的小籠包經典，也結合在地文化。

「脆皮包種鮮蝦小籠包」以天然菠菜汁揉製成漸層綠色麵皮，在視覺上體現茶葉印象；內餡則以沖泡後的包種茶製成茶凍，再包進豬絞肉與鮮蝦，師傅們手工捏摺、入蒸籠，還得在小籠包底層稍微沾裹麵糊煎炸，讓小籠包擁有脆皮底層。金黃色底層脆口迷人，輕咬一口，茶香氣息混合著豬肉脂味，肉餡風味甘潤不澀，海陸食材製成的餡料因為茶凍變得更輕盈爽口。「脆皮包種鮮蝦小籠包」3顆售價188元，期間限定販售至10月31日。

此外，「樂天皇朝」還瞄準近幾年在台灣餐飲圈掀起話題的酸菜魚，推出採用客家酸菜及台灣酸菜心混和搭配使用的「私房酸菜魚」，混和了酸味及鹹甘滋味，新添口中層次感受。酸香猶潤的「私房酸菜魚」，和餐廳另一道好評料理「香辣水煮魚」組成「川味雙絕」，另有「松子蝦鬆嫩生菜」、「蜜汁鳳尾魚」和「上海烤麩」等秋季新菜，不管重口味還是清爽菜式，通通滿足饕客味蕾。