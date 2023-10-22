麻豆3大市場周邊成發展之痛 這個問題最急需解決

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台南市麻豆區第三公有市場、第四（中央）市場、第五公有市場3大傳統市場都集中在市中心，而且緊密相連；然而，周遭道路狹小，無法劃設路邊停車格，場外又擠滿流動攤販，交通十分混亂，汽車不僅停車總是一位難求，行駛在道路常人車爭道險象環生，成了「麻豆發展之痛」。

麻豆地處台南中心位置，受惠於南科效應，連帶讓麻豆人口數不減反增，與去年9月總人口數4萬2953相比，今年9月增加126人，此外，知名餐飲企業星巴克今年也進駐麻豆開設門市，今年停辦退場的台灣首府大學，台南市政府利用校地空間，將規畫設置全民運動中心、親子悠遊館等，人口可望繼續正成長。

可惜的是，市中心包含中正路、光復路、忠孝路一帶的街道，交通壅塞、停車空間嚴重不足等問題，常為人所詬病，主要因為市三、市四及市五相互緊鄰，場外車道又長期被流動攤販佔據，即使第五市場有地下停車場，但能提供的格位不多，而且街道擠滿了攤商、行人和機車，汽車難抵達。

之前有網友建議把麻豆警分局遷移到台首大，如此一來就有空間蓋停車場，紓緩民眾到市中心的停車需求；不過，對此市府財稅局表示，目前確定將進駐台首大辦公的局處機關，只有消防局第二救災救護大隊暨特搜大隊及環保局新營辦公室的人員，警察局未提出進駐需求。 麻豆區長柳世雄說，市三、市四、市五周邊停車問題，相關單位也積極想解決，曾在市場附近找地蓋停車場，但後來發現暫無公有地可以利用，若要劃設路邊停車格，可能會引發商家不少怨言，而遷移市場幾乎不可能，如何改善仍待檢討。