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侯友宜稱不敢斷ECFA 貿易署：維持現狀本就是一貫主張

  • 中時即時 王莫昀
國民黨總統參選人侯友宜稱政府不敢斷《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），經濟部貿易署22日指出，蔡英文總統領導的政府一貫主張維持現狀，不冒進也維持穩健。(本報資料照片)
國民黨總統參選人侯友宜稱政府不敢斷《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），經濟部貿易署22日指出，蔡英文總統領導的政府一貫主張維持現狀，不冒進也維持穩健。(本報資料照片)

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國民黨總統參選人侯友宜稱政府不敢斷《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），經濟部貿易署今（22）日指出，蔡英文總統領導的政府一貫主張維持現狀，不冒進也維持穩健，但同時持續協助產業全球布局、分散風險。特別在兩岸貿易上，出口商品結構可看出，兩岸貿易由依賴轉為互惠互利，近半數出口商品為我國在全球領先的積體電路，約九成是銷往全球的中間財商品，甚至對中出口占整體比重也由超過四成下降今年1-9月的35.3％。

經濟部表示，在美中貿易戰及美國「去風險化」政策後，國際大廠開始尋找新的代工基地，加上政府推動投資台灣方案及新南向政策，不僅投資三大方案金額已達 2 兆 1514 億元，同時與新南向國家的貿易總額從2016年的960億美元，成長到2022年的1800億美元，增長88％。

經濟部指出，在政策引導、產業升級，以及國際情勢轉變、中國經濟內需疲軟的情況下，我對中出口比重目前也較過去下降，由2020年的最高的43.9％下降至今年1-9月的35.3％。各方關切的ECFA早收清單產品占我國輸往全球的比重，也逐漸下降。從最高2017年的7.2％，降到今年1-9月到3.6％。

經濟部說明，我國與大陸皆為WTO會員國，面對各項貿易上的不同看法，我方主張要與中國在WTO架構下討論，同時近日經濟部已與紡織、機械、石化產業公協會及業者座談交流，若兩岸經貿受政治因素干擾，也會持續業者密切聯繫，在低碳發展、智慧升級以及對外拓銷上，投入更多資源協助產業。

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