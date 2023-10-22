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全民來監督 中市推QR-Code檢舉停車格遭占用

  • 中時即時 林欣儀_台中
為解決專用停車格位遭占用問題，台中市府祭出「全民監督」策略。(台中市府提供)
為解決專用停車格位遭占用問題，台中市府祭出「全民監督」策略。(台中市府提供)

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台中市日前才因交通違規年檢舉數量破萬引發民代質疑，近來交通局為解決專用停車格位遭占用的問題，又祭出「全民監督」策略，並在專用車格旁的告示牌標示QR-Code，民眾掃描後可直接填寫資料並完成檢舉，盼加強裁罰效率與力度。市議員楊大鋐認為，全民監督應作為最後手段，避免淪於浮濫。 為友善弱勢族群、提高民眾汰換電動車的意願，台中市府在路外停車格位特別劃設身障車格、親子車格及充電車格，交通局指出，有民眾反映，這些專用格位經常出現遭占用情況，使得真正有需求的身障者、帶小孩的婦女或電動車沒有地方停車，權益受影響。 交通局長葉昭甫表示，為減少專用車格遭占用情況，交通局除了擴大取締違規占用，也鼓勵民眾檢舉，近來已在各專用車格旁豎立的告示牌增設「檢舉QR-Code」，民眾若發現停放在該格位內的車輛沒有殘障或婦幼停車證、非有充電需求的電動車，可立即掃描QR-Code提出檢舉。 台中市停車管理處解釋，民眾掃描進入檢舉頁面後，只要依照欄位填寫檢舉人姓名、違規車號及聯絡資訊等資料，並完整上傳違規照片，即可完成檢舉程序，相當方便，但須注意照片不可使用加工後製合成的方式，且檔案大小必須在20MB以內，交通局接獲檢舉並查證屬實，將可以規定裁罰600至1200元罰鍰。 楊大鋐則認為，市府所屬的路外停車格位都已委外收費，建議應由委外業者、收費員加強巡查專用車格遭占用問題，並站在勸導的角度要求改善，逼不得已才採取裁罰方式，避免讓檢舉情況淪於浮濫。

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