衛福部積極發展遠距醫療與長期照顧 可近性大躍升

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衛福部22日指出，近七年來，衛生福利部積極推動遠距醫療、長期照顧政策，從預算投入、硬體資源、服務人力佈建，都大幅成長，照顧數十萬計的民眾，讓偏鄉的民眾，透過遠距設備，在地即可獲得醫學中心醫師的診療，打破地理限制，獲得更佳的醫療服務品質，未來衛福部將繼續投資，建制更完善的遠距醫療與長期照顧系統，讓更多民眾受惠。

衛福部表示，遠距醫療的推動，給付的導入，是關鍵的一步，2020年12月起即推動「全民健康保險遠距醫療計畫」，由專科醫師透過視訊通訊方式與偏遠地區之在地醫師共同診察病人，目前提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科、心臟內科、腸胃科、神經內科、胸腔科及急診科之遠距會診。

全國64個山地離島鄉鎮，已有50個鄉鎮及9個急重症轉診網絡提供遠距會診服務，涵蓋率達78％。截至今年8月，累積服務逾13萬人次。未來將研擬擴大施行地區，讓所有山地離島鄉鎮都有這項服務。

衛福部指出，除了遠距門診會診，分秒必爭搶救生命的急重症診療，也建置緊急醫療的遠距會診，2021～2024年推動「偏遠地區遠距醫療建置計畫」，建置急診、急性腦中風、緊急外傷及心肌梗塞之遠距會診模式，2021～2022年第1期已完成14個網絡，共70處服務據點；2023年～2024年推動本計畫第2期，預計擴增至117處，擴大適應症及可會診科別，根據調查，參與的醫事人員及民眾滿意度平均都達88％。

在法制作業的配套，衛福部2018年5月11日發布「通訊診察治療辦法」，將山地、離島、偏僻地區民眾，及長期照顧服務機構病人、急性住院病人出院返家後之追蹤照護及在宅醫療等特殊情形，都納入通訊診療服務範圍，因應疫情過後之未來新常態發展，也評估修正本辦法，擴大特殊情形病人適用範圍、放寬開立處方箋、增加得通訊診察之項目，及加強資安規範，修正草案今年1月30日完成預告程序，惟預告期間意見眾多，為凝集後續修正方向，召開多次協調溝通會議，並積極研議相關配套措施，以利修正草案順利上路施行。

另外，近七年來，衛福部積極推動長照2.0政策，預算由近50億元，逐年成長至今年近650億元，成長13倍；照顧人力從2萬5千多人，成長至約9萬7千人，成長3.8倍；服務據點從720處，已增加逾1萬2千處；長照給付支付服務人數已超過47萬人，長照需求服務涵蓋率也達76.9％，整體服務滿意度已高達93.7％。

衛福部說，早在2016年起衛生福利部即推動「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，由不同專業之醫療院所組成照護團隊，提供失能民眾以病人為中心之醫療服務。統計今年1～6月，居家醫療總收案超過14.6萬人，服務超過64.3萬人次。

2019年7月16日進一步實施「居家失能個案家庭醫師照護方案」，由熟悉個案之家庭醫師開立長期照護醫師意見書，協助長照服務人員更了解個案的狀況及照顧時應注意事項，以建立醫療與長照結合之服務模式，截至今年6月，共1,318位醫師及836家醫療院所特約加入，服務對象逾21.4萬名。