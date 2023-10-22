蔣萬安走星光大道西裝內搭有亮點 她稱：被政治耽誤的模特兒

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2023台北時裝周閉幕大秀今晚在大巨蛋旁「松菸大道」登場，台北市長蔣萬安身穿台灣設計師簡國彥打造的黑白B格紋緹花西裝亮相，並透露該套西裝跳脫過往穿衣風格，大兒子毫不猶豫建議自己穿上，他也笑稱，雖然外套裡面是無袖設計，但「沒有要脫外套」。

蔣萬安先前才在臉書貼出設計師簡國彥、陳冠百準備的2套藍色及黑白色套裝，詢問大家哪一套好看？引起網友熱烈討論，雲林縣長張麗善更稱讚「是被政治耽誤的模特兒」。

蔣萬安今分享走秀的姿勢與手勢仍要多與專業老師學習，並透露他過去經常穿著深藍色正式西裝，而黑白B格紋緹花西裝跳脫以往風格，大兒子蔣得立毫不猶豫建議自己穿黑白西裝，文化局長蔡詩萍也稱讚黑白風格很適合自己，先前貼在IG時，不少網友都喜歡這套西裝。

蔣萬安稱讚，簡國彥設計的黑白B格紋緹花西裝非常好看，也很適合自己，今天是第1次參加時裝周並走伸展台，非常期待。由於該套西裝外套內搭無袖設計，媒體追問，是不是脫掉外套也很帥？蔣萬安笑稱，今天沒有要脫外套，黑白B格紋緹花西裝最主要要呈現多層次設計感。

蔡詩萍今也穿著PCES 3位設計師合作打造的西裝，與妻子一同走在星光大道紅毯。蔡詩萍大讚，簡國彥為妻子設計的禮服相當漂亮，他身穿的西裝則強調多層次、多功能，即使是3位設計師共同創作，成品看起來相當和諧。更棒的是，今年時裝周強調零廢棄物，設計服裝都使用能夠回收再利用的材料，相當成功。

蔣萬安指出，時裝周目的是要培育台灣在地優秀設計師走向世界舞台，很高興他們優秀的設計能因此被世界看到，尤其今年特別選在大巨蛋旁邊的松菸大道舉辦閉幕大秀，讓大家先體驗大巨蛋周邊地景。