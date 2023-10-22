鄧白氏歡慶「台灣中小企業菁英獎」十周年

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歡慶台灣具指標性的中小企業年度盛事「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」邁入十年里程碑，以「十年凝聚，永續前行」為題，在頒獎典禮上隆重舉辦十周年活動。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，「鄧白氏中小企業菁英獎」從台灣具有出口實力的上百萬家中小企業中，運用數據分析評選出具出口競爭力的企業，自2014年起見證台灣產業升級、數位轉型的黃金十年。而下一個十年，鄧白氏將以數據分析與洞察，作為推動在地企業實現ESG轉型發展、提升永續韌性的關鍵引擎，賦能企業擘劃綠色韌性藍圖，將台灣隱形冠軍推向世界舞台，展現企業創新、韌性與永續價值。

美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲指出，鄧白氏台灣中小企業菁英獎歷屆得獎企業超過5,000家，涵蓋8個產業，2023年得獎中小企業共1,013家。56％曾獲獎，44％為初次入圍；中小企業主要集中在北部占50％、中部占31％、南部占19％。製造業占比最高達56％、批發業占39％、其他產業占6％。42％企業資本額超過新台幣8000萬，2022年出口額級距為最高級A者占51％。值得一提的是，今年發現有21家企業曾入圍7次以上，代表他們在疫情期間依然能穩定獲利，展現強大商業韌性。

這1,013家傑出企業是從全台總數約163萬家中小企業篩選出來，雖僅占其中的0.06％，卻貢獻出口總額達658億美元，占台灣2022年出口總額4,794億美元的14％，顯示得獎企業在近年全球原物料供應不穩定、通膨等經濟挑戰下仍能保持著強勁的出口成長動能。

而在ESG評比指標中，以1至5分為劃分，1分為表現優秀，5分為表現落後；今年得獎企業ESG分數平均為1.47分，領先台灣中小企業平均2.5分，更優於大型企業平均1.7分，因此今年TOP1000獲獎者皆兼具永續發展與出口績優的中小企業。鄧白氏觀察到，許多中小企業已自發性地關注並開始實踐永續發展，即使在資源有限情況下，仍積極推動ESG永續進程。

展望未來，ESG永續浪潮絕對是台灣企業的機會與挑戰！因應這波ESG浪潮，鄧白氏也積極拓展ESG數據庫，目前全球ESG數據總量已突破8,000萬家企業，其中台灣企業ESG數據量也已超越30萬筆，包含公開發行與未公開發行公司，包含金融、科技、運輸等，更有近20萬家為商業服務業者，可見永續議題已高度落實於全台各產業採購決策中。

鄧白氏在台30年來，運用數據幫助台灣中小企業提高營收，以達到永續經營，從被廣泛應用於全球企業識別商業資訊—鄧白氏環球編碼；到鄧白氏雙標章—鄧白氏企業認證、鄧白氏ESG永續標章；再到賦能企業法遵合規管理的財務風險管理平台、供應商資訊管理平台；同時，鄧白氏也協助台灣企業布局全球市場，提供全球銷售加速平台和主數據管理等解決方案，以適應不斷變化的商業環境。

鮑文安(Julian Prower)引用鄧白氏「2023年數據驅動韌性報告」，強調數據在企業中的應用可攻可守，不僅限於風險控管，更是大幅幫助企業尋找新商機，尤其在「幫助識別新客戶」已達79％的應用率，與「幫助企業評估風險」（應用率占79％），兩者同樣重要。

除此之外，今年6月成立D&B. AI Labs實驗室更進一步強化鄧白氏的數據科技創新能力。鄧白氏以可信任與實際可行數據解決方案，一步步協助台灣中小企業實現數位轉型與國際接軌。而「鄧白氏中小企業菁英獎」的過去、現在、未來，正是依循著鄧白氏的企業理念，在國際變局中引導著台灣中小企業永續前行、迎向世界的未來！