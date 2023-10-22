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鄧白氏歡慶「台灣中小企業菁英獎」十周年

數據價值決定台灣中小企業發展的前瞻性與未來性

  • 工商時報 陳又嘉
美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲（左起）、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)、美商鄧白氏台灣分公司中小企業事業群業務總監黃莉真歡慶舉辦十周年活動。圖／美商鄧白氏台灣分公司提供
美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲（左起）、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)、美商鄧白氏台灣分公司中小企業事業群業務總監黃莉真歡慶舉辦十周年活動。圖／美商鄧白氏台灣分公司提供

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歡慶台灣具指標性的中小企業年度盛事「鄧白氏台灣中小企業菁英獎」邁入十年里程碑，以「十年凝聚，永續前行」為題，在頒獎典禮上隆重舉辦十周年活動。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，「鄧白氏中小企業菁英獎」從台灣具有出口實力的上百萬家中小企業中，運用數據分析評選出具出口競爭力的企業，自2014年起見證台灣產業升級、數位轉型的黃金十年。而下一個十年，鄧白氏將以數據分析與洞察，作為推動在地企業實現ESG轉型發展、提升永續韌性的關鍵引擎，賦能企業擘劃綠色韌性藍圖，將台灣隱形冠軍推向世界舞台，展現企業創新、韌性與永續價值。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)。圖／美商鄧白氏台灣分公司提供
美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)。圖／美商鄧白氏台灣分公司提供

美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲指出，鄧白氏台灣中小企業菁英獎歷屆得獎企業超過5,000家，涵蓋8個產業，2023年得獎中小企業共1,013家。56％曾獲獎，44％為初次入圍；中小企業主要集中在北部占50％、中部占31％、南部占19％。製造業占比最高達56％、批發業占39％、其他產業占6％。42％企業資本額超過新台幣8000萬，2022年出口額級距為最高級A者占51％。值得一提的是，今年發現有21家企業曾入圍7次以上，代表他們在疫情期間依然能穩定獲利，展現強大商業韌性。

這1,013家傑出企業是從全台總數約163萬家中小企業篩選出來，雖僅占其中的0.06％，卻貢獻出口總額達658億美元，占台灣2022年出口總額4,794億美元的14％，顯示得獎企業在近年全球原物料供應不穩定、通膨等經濟挑戰下仍能保持著強勁的出口成長動能。

美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。圖／美商鄧白氏台灣分公司提供
美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。圖／美商鄧白氏台灣分公司提供

而在ESG評比指標中，以1至5分為劃分，1分為表現優秀，5分為表現落後；今年得獎企業ESG分數平均為1.47分，領先台灣中小企業平均2.5分，更優於大型企業平均1.7分，因此今年TOP1000獲獎者皆兼具永續發展與出口績優的中小企業。鄧白氏觀察到，許多中小企業已自發性地關注並開始實踐永續發展，即使在資源有限情況下，仍積極推動ESG永續進程。

展望未來，ESG永續浪潮絕對是台灣企業的機會與挑戰！因應這波ESG浪潮，鄧白氏也積極拓展ESG數據庫，目前全球ESG數據總量已突破8,000萬家企業，其中台灣企業ESG數據量也已超越30萬筆，包含公開發行與未公開發行公司，包含金融、科技、運輸等，更有近20萬家為商業服務業者，可見永續議題已高度落實於全台各產業採購決策中。

鄧白氏在台30年來，運用數據幫助台灣中小企業提高營收，以達到永續經營，從被廣泛應用於全球企業識別商業資訊—鄧白氏環球編碼；到鄧白氏雙標章—鄧白氏企業認證、鄧白氏ESG永續標章；再到賦能企業法遵合規管理的財務風險管理平台、供應商資訊管理平台；同時，鄧白氏也協助台灣企業布局全球市場，提供全球銷售加速平台和主數據管理等解決方案，以適應不斷變化的商業環境。

鮑文安(Julian Prower)引用鄧白氏「2023年數據驅動韌性報告」，強調數據在企業中的應用可攻可守，不僅限於風險控管，更是大幅幫助企業尋找新商機，尤其在「幫助識別新客戶」已達79％的應用率，與「幫助企業評估風險」（應用率占79％），兩者同樣重要。

除此之外，今年6月成立D&B. AI Labs實驗室更進一步強化鄧白氏的數據科技創新能力。鄧白氏以可信任與實際可行數據解決方案，一步步協助台灣中小企業實現數位轉型與國際接軌。而「鄧白氏中小企業菁英獎」的過去、現在、未來，正是依循著鄧白氏的企業理念，在國際變局中引導著台灣中小企業永續前行、迎向世界的未來！

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