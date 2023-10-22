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新現代五項科技運動會南北兩地開賽 逾12萬人次總體驗

  • 中時即時 高鈞麟
數位發展部數產署舉行「新現代五項科技運動會ITSPORT」，經過激烈競賽，最終團體賽冠軍抱走3萬元獎金。（翻攝臉書新光三越台南小西門）
數位發展部數產署舉行「新現代五項科技運動會ITSPORT」，經過激烈競賽，最終團體賽冠軍抱走3萬元獎金。（翻攝臉書新光三越台南小西門）

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數位發展部數產署舉行「新現代五項科技運動會ITSPORT」，今年度全國總決賽22日順利落幕。全國資格排名賽串聯10個縣市19處場域，創造逾12萬總體驗人次，吸引來自近2000名的好手、153支隊伍報名參與。經過激烈競賽，最終團體賽冠軍抱走3萬元獎金，個人賽冠軍橫綜合成績排行榜拿下賽會MVP大獎，為2023新現代五項科技運動會畫下完美句點。

數位發展部數產署舉行「新現代五項科技運動會 ITSPORT」，全國總決賽今兵分兩地，分別於迪卡儂新北中和店、新光三越台南新天地開賽，競賽項目有極限跳房子、輕艇激流、元宇宙拳擊 、炫光跑酷、VR瘋狂射手，運用科技模擬真實運動、訓練、競賽場景，讓民眾可異地同賽。

數發部指出，為廣納樂齡、親子等族群的全齡科技運動體驗，特規畫親子組比賽，參賽年齡涵蓋最低6歲、最高86歲，激發民眾參與運動的熱情，促進全民運動健康風氣。

今年總決賽新增全新賽制由五力單項冠軍對戰團體賽一般組冠軍的「加碼挑戰賽」搶下加碼獎金，增加科技運動賽制之可看性。團體賽分為一般組及親子組，全國總冠軍可抱走3萬元團體獎金，個人賽冠軍綜合成績排行榜拿下賽會MVP大獎。

數發部表示，科技與運動的結合將在未來帶來完全不同的運動模式，透過運用科技模擬真實運動、訓練、競賽場景，並讓民眾可以異地同賽，不受時間、空間、地域的限制，不僅推動全民運動健康的風氣，更展現科技應用實力。

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